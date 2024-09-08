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«Нам надо показать свою силу» - Сартс о беспилотнике РФ в Латвии 2

Политика
Дата публикации: 08.09.2024
BB.LV
«Нам надо показать свою силу» - Сартс о беспилотнике РФ в Латвии

Залет российского беспилотника в воздушное пространство Латвии не является большим сюрпризом, говорит Янис Сартс, директор Рижского центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО.

Он объясняет, что в последние месяцы Россия активизировала свои гибридные операции на Западе, организуя диверсии, операции влияния, вмешательство в выборы.

«Запуск беспилотника в воздушное пространство Латвии во время учений «Намейс» соответствует этому курсу», — говорит Сартс.

При этом он хвалит Национальные вооруженные силы (НВС), которые способны контролировать наше воздушное пространство, знали об этом беспилотнике и его полете, и теперь этот беспилотный аппарат находится в распоряжении Латвии.

«Как я уже сказал, этот год будет отмечен российскими гибридными операциями. Мы должны быть к этому готовы и показать свою силу», - призывает Сартс.

Как сообщал bb.lv, что российский военный беспилотный летательный аппарат прилетел в субботу в Латвию из Беларуси, а затем разбился в Резекненском районе.

#янис сартс
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го сентября

    По какому поводу счастье, я не понял? Что прозевали беспилотник влетеший на территорию???

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    2
  • Д
    Дед
    8-го сентября

    Это чего наестся национального блюда- гороха и показать, чтобы все унюхали?

    18
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