«Нам надо показать свою силу» - Сартс о беспилотнике РФ в Латвии

Залет российского беспилотника в воздушное пространство Латвии не является большим сюрпризом, говорит Янис Сартс, директор Рижского центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО.

Он объясняет, что в последние месяцы Россия активизировала свои гибридные операции на Западе, организуя диверсии, операции влияния, вмешательство в выборы.

«Запуск беспилотника в воздушное пространство Латвии во время учений «Намейс» соответствует этому курсу», — говорит Сартс.

При этом он хвалит Национальные вооруженные силы (НВС), которые способны контролировать наше воздушное пространство, знали об этом беспилотнике и его полете, и теперь этот беспилотный аппарат находится в распоряжении Латвии.

«Как я уже сказал, этот год будет отмечен российскими гибридными операциями. Мы должны быть к этому готовы и показать свою силу», - призывает Сартс.

Как сообщал bb.lv, что российский военный беспилотный летательный аппарат прилетел в субботу в Латвию из Беларуси, а затем разбился в Резекненском районе.