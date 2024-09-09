Дело против Барташевича передано в суд

Дело против Барташевича за разглашение информации ограниченного доступа и недекларирование имущества, приобретенного за рубежом, передано в суд.

Прокуратура передала в Латгальский районный суд уголовное дело против бывшего председателя Резекненской думы Александра Барташевича, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.

Барташевич обвиняется как в разглашении информации ограниченного доступа, так и в том, что в течение 16 лет сознательно не указывал в декларациях должностных лиц сведения о приобретенном за рубежом имуществе и других доходах в крупном размере.

Члену семьи Барташевича также предъявлено обвинение в подстрекательстве к раскрытию не подлежащей раскрытию информации.

Согласно обвинительному заключению, бывший мэр Резекне, подстрекаемый членом семьи, поручил работнице самоуправления получить информацию ограниченного доступа из двух баз данных, доступных для выполнения ее обязанностей. Работница самоуправления выполнила поручение и передала информацию мэру, который раскрыл ее третьему лицу без каких-либо законных оснований.

В ходе расследования в сотрудничестве с Евроюстом и соответствующими иностранными следственными органами,было установлено, что бывший мэр Резекне намеренно скрыл в своих регулярных декларациях должностного лица информацию о имуществе и других крупных доходах период с 2008 по 2024 год.

При подаче деклараций он не указал недвижимость, находящуюся в совместной собственности с членом семьи за рубежом, сделки, связанные с этой недвижимостью, долю кредита, предоставленного члену семьи, и другие сделки с физическими лицами.