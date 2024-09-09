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Ринкевич созвал заседание Совета по национальной безопасности в связи с падением дрона из РФ 2

Политика
Дата публикации: 09.09.2024
BB.LV
Ринкевич созвал заседание Совета по национальной безопасности в связи с падением дрона из РФ
ФОТО: LETA

Президент Эдгар Ринкевич созвал во вторник, 10 сентября, в 8.00 заседание Совета по национальной безопасности (СНБ) в связи с упавшим в Гайгалавской волости российским беспилотником, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

Как сообщалось ранее, дрон, упавший 7 сентября в Гайгалавской волости Резекненского края, был беспилотником типа "Шахед", оснащенным взрывчаткой, сообщило руководство Национальных вооруженных сил (НВС) на пресс-конференции в понедельник.

После крушения беспилотник был деактивирован НВС и в настоящее время проходит углубленный анализ. Боеголовка беспилотника не взорвалась. Анализ также покажет, использовались ли при создании беспилотника западные детали.

По словам руководства НВС, по доступной информации, появление беспилотника в Латвии не следует рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии и беспилотник не был нацелен на Латвию. На протяжении всего инцидента латвийские силы обороны отслеживали ситуацию в сотрудничестве с партнерами по НАТО. Беспилотник прилетел в Латвию из Беларуси.

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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    9-го сентября

    Так, вроде из Белоруссии прилетел.

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    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го сентября

    Вот цирк с конями... Не искандер же прилетел. Ещё обряд экзорцизма на границе проведите.

    16
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