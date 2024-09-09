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Русский язык? Нет, не знаем… Готовятся поправки к Закону от труде 1

Политика
Дата публикации: 09.09.2024
BB.LV
Автор поправки к Закону о труде Артурс Бутанс.

Автор поправки к Закону о труде Артурс Бутанс.

В Сейме продолжится работа над языковыми поправками в Закон о труде.

Отметим, что перед самыми летними каникулами Сейм одобрил во втором чтении поправки в Закон о труде, которые еще больше усложняют работодателям возможность требовать от работников владения иностранными языками.

На этапе второго чтения даже была внесена поправка, которая специально касается русского языка: «Работодатель может требовать от работника для выполнения рабочих обязанностей использовать русский язык только в упомянутых в статье 32-й 2.1. части случаях».

В свою очередь, данная статья, поддержанная во втором чтении, звучит так: «Владение иностранными языками не считается обоснованно необходимым для выполнения рабочих обязанностей, если работа связана с производством товаров, предоставлением услуг или другими действиями на внутреннем рынке Латвии. Это условие можно не распространять на такие работы на внутреннем рынке Латвии, где владение иностранными языками на соответствующей работе является объективным и обоснованным условием, в том числе если выполнение работ связано с заграницей.»

Завтра комиссия Сейма по социальным делам должна уже рассмотреть поправки в третьем, окончательном чтении.

Юридическое бюро Сейма предлагает убрать из законопроекта статью, где особо упоминается русский язык, оставив упомянутую статью 32.2.1 в том виде, в котором за нее депутаты проголосовали на этапе второго чтения.

В свою очередь, депутат Сейма от «ТБ-Visu Latvijai” эту же статью просит дополнить следующим предложением: «Если при выполнении рабочих обязанностей нет необходимости использовать иностранный язык, то в трудовом договоре указывается, что у работника есть право использовать госязык».

Рискнем предположить, что едва ли поправка в таком виде будет одобрена, поскольку у работника в Латвии, в любом случае, есть право использовать госязык. И даже обязанность.

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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    9-го сентября

    Вот дебилы! Вы можете принять, хоть тридцать своих тупых законов, но не один здравомыслящий предприниматель, в стране , где 40% русского населения не возьмет на работу официанта или продавца не владеющего русским языком. этими дебильными законами вы дискредитируете и себя и вообще государство в целом.

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