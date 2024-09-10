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Экс-министр обороны Латвии рассказал, что надо было сделать с залетным «Шахедом» 1

Политика
Дата публикации: 10.09.2024
LETA
Экс-министр обороны Латвии рассказал, что надо было сделать с залетным «Шахедом»
ФОТО: twitter

Залетевший в Латвию беспилотник "Шахед" нужно было сбить, а коммуникация и практические действия ответственных лиц были запоздалыми и больше соответствовали менталитету 1940 года, заявил бывший министр обороны Артис Пабрикс.

По его мнению, инцидент имел негативное и внутриполитическое, и внешнеполитическое влияние.

Как указал Пабрикс, внутри страны были предприняты большие усилия, чтобы показать, что государство серьезно относится к обороне и повторение 1940 года (когда Карлис Улманис заявил: "Я останусь на своем месте, а вы - на своем"), не допустимо. "Ну примерно оставайтесь на своих местах, все хорошо, все спокойно, не волнуйтесь. Это неправильно", - заявил Пабрикс, признав тем не менее, что российские беспилотники не сбивали и в других странах НАТО.

Пабрикс признал, что по понятным причинам не знает подробностей произошедшего, но считает, что в данной геополитической ситуации дрон обязательно нужно было сбить, чтобы продемонстрировать позицию государства и общественности, и потенциальным противникам.

В то же время он признал, что на латвийской границе нет ПВО, размещенных через каждые десять километров. Если Министерство обороны признало, что дрон был замечен еще в Беларуси и пролетел около 100 км по территории Латвии, то знание скорости "Шахеда" давало Национальным вооруженным силам (НВС) определенный запас времени, пояснил Пабрикс. Он считает, что за это время можно было найти наземные средства, чтобы нейтрализовать беспилотник. Такой запас времени также давал возможность взлететь самолетам НАТО, базирующимся в Лиелварде.

Пабрикс согласился с тем, что беспилотник нельзя уничтожить ракетами с самолета, но его можно нейтрализовать другими видами оружия, например, пулеметом с самолета. Также такой аппарат можно нейтрализовать с земли с помощью пулеметов, системы ПВО малой дальности RBS-70, зенитно-ракетного комплекса "Stinger".

"Разумеется, нейтрализация дрона сопряжена с риском, но что было бы, если бы "Шахед" упал в Резекне или лагере военнослужащих и взорвался?", - риторически спросил бывший министр.

"Суть в том, что коммуникация не должна была быть такой, какой она была в 1940 году. Дрон нужно было сбить, чтобы противник понял, что мы не позволим ему летать здесь, а также для того, чтобы союзники увидели наши действия. Мы не можем допустить ситуации, как в Румынии, когда дрон залетает, потом поворачивает в Украину и убивает там людей", - подчеркнул Пабрикс.

Говоря о дальнейших шагах, он отметил, что государство должно взять на себя обязательство укрепить восточную границу средствами противовоздушной обороны. Если НВС не справляется с задачей на 100%, то следует срочно запросить у союзников дополнительное оборудование и средства для сбивания таких беспилотников, подчеркнул Пабрикс. В то же время, по его мнению, в сотрудничестве со странами-единомышленниками следует продолжать давление на союзников, чтобы они предоставили Украине больше прав и возможностей действовать и на российской территории.

#дрон
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го сентября

    В прыжке поймать зубами и потрепать рыча, из стороны в сторону... И пабрик тут не удержался...

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