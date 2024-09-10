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Националисты придумали, кого поставить во главе Риги 2

Политика
Дата публикации: 10.09.2024
BB.LV
Националисты придумали, кого поставить во главе Риги
ФОТО: LETA

Рижское отделение Национального объединения решило выдвинуть действующего вице-мэра Эдварда Ратниекса в качестве кандидата в мэры на следующих выборах в Рижскую думу.

Как сообщил сам Ратниекс, решение о его выдвижении было единогласным.

Нацобъединение и Латвийское объединение регионов в Рижской думе входят в правящую коалицию.

Широкой публике этот политический деятель мог запомниться по борьбе с надписями на русском языке. Вероятно, эта великая борьба и станет основой его предвыборной кампании. Выборы в Рижскую думу - в следующем году.

#рижская дума #национализм
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    10-го сентября

    Интересно, какие столбики придумает этот крендель?

    4
    0
  • AP
    Aleksejs Padalko
    10-го сентября

    Ему бы похудеть. Электорат,независимо от национальности и убеждений,не любит таких сытых. Которые после выборов поют известную со времен Репше мантру: Ну как можно было не обещать! Сбросьте вес и аппетиты,господа. Тогда может быть вам и поверят.

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