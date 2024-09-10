Националисты придумали, кого поставить во главе Риги

Рижское отделение Национального объединения решило выдвинуть действующего вице-мэра Эдварда Ратниекса в качестве кандидата в мэры на следующих выборах в Рижскую думу.

Как сообщил сам Ратниекс, решение о его выдвижении было единогласным.

Нацобъединение и Латвийское объединение регионов в Рижской думе входят в правящую коалицию.

Широкой публике этот политический деятель мог запомниться по борьбе с надписями на русском языке. Вероятно, эта великая борьба и станет основой его предвыборной кампании. Выборы в Рижскую думу - в следующем году.