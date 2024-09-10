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Работодателям запретят даже интересоваться, владеет ли потенциальный работник иностранными языками 1

Политика
Дата публикации: 10.09.2024
BB.LV
Saeimas preses dienesta foto

Saeimas preses dienesta foto

Парламентская комиссия поддержала жесткие языковые поправки.

Сегодня комиссия Сейма по социальным делам завершила работу над языковыми поправками в Законе о труде. Как ожидается, депутаты примут закон уже в окончательном, третьем чтении, на следующем пленарном заседании- через неделю. Итак, поддержанная в окончательной редакции поправка гласит, что «владение иностранными языками не считается обоснованно необходимым для выполнения рабочих обязанностей, если работа связана с производством товаров, предоставлением услуг или другими действиями на внутреннем рынке Латвии. Это условие можно не распространять на такие работы на внутреннем рынке Латвии, где владение иностранными языками на соответствующей работе является объективным и обоснованным условием, в том числе если выполнение работ связано с заграницей.»

Авторы поправок не скрывают, что их цель - запретить работодателям требовать от работников владения русским языком. Отныне даже в рабочих интервью с потенциальными сотрудниками работодатель не сможет интересоваться, какими иностранными языками владеет претендент на вакансию, если для этого нет обоснованной необходимости. И в объявлениях о вакансиях, если содержится требование о владении иностранными языками, должно быть указано обоснование - почему на конкретной должности нужно владеть тем или иным иностранным языком.

Председатель комиссии Сейма по социальным делам Андрис Берзиньш сообщил по итогам заседания, что вскоре комиссия начнет работу над дополнениями в закон об административных нарушениях, дабы предусмотреть наказание работодателям за необоснованное требование к работникам о владении иностранными языками.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    10-го сентября

    Это как? Я не смогу заговорить с потенциальным работником на русском? Абхахочешься!!!!

    40
    5

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