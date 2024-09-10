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Ринкевич признал, что не может отдавать приказы истребителям НАТО 2

Политика
Дата публикации: 10.09.2024
BB.LV
Ринкевич признал, что не может отдавать приказы истребителям НАТО
ФОТО: LETA

Отвечая на вопрос, почему 7 сентября в воздух не были подняты истребители НАТО, президент Латвии пояснил, что они находятся в подчинении командования НАТО и ни командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии, ни какое-либо другое государственное должностное лицо не могут ставить перед ними прямых задач. Такой порядок действует с момента вступления Латвии в альянс.

Ринкевич пояснил, что для того, чтобы поднять эти истребители в воздух, существуют свои модели действий и алгоритмы, которые президент не может раскрыть, однако из прозвучавшего на состоявшейся в понедельник совместной пресс-конференцией НВС и Министерства обороны понятно, что для применения истребителей не хватило отдельных оснований.

"Это правильно? Нет. Мы видим, что аналогичным образом поступили, например, Польша и Румыния, которые подняли в воздух свои национальные истребители", - сказал глава государства журналистам.

Говоря о том, что можно изменить, Ринкевич отметил, что посол Латвии поднял этот вопрос на совете НАТО, так как необходимо уточнить общую политику действий НАТО в таких ситуациях. Президент подчеркнул, что на саммите альянса в Вильнюсе и Вашингтоне решено, что, помимо классического патрулирования воздушного пространства, в странах Балтии и на восточном фланге НАТО необходима миссия по защите воздушного пространства. Он пояснил, что имеет в виду дополнительные самолеты, которые имели бы право и оборудование для "гораздо более жестких действий".

"Эти решения приняты, но они требуют дополнительного присутствия союзников. Мы видим, что такого рода инциденты учащаются, будь то Румыния, Польша или Латвия. Нельзя исключать, что, например, завтра это может быть Литва, Словакия или какая-то другая страна, которая находится относительно недалеко от Украины", - сказал президент страны.

Ринкевич призвал учитывать еще один аспект - против дронов не используются дорогие системы противовоздушной обороны, а, например, автоматическое оружие, пулеметы. Президент отметил, что в связи с инцидентом министр обороны Андрис Спрудс предложил провести проверку действий НВС.

"Хочу дождаться, какими будут результаты этой проверки, и посмотреть, появятся ли еще какие-то факты. Сегодня на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) мы рассмотрели промежуточный доклад", - сообщил Ринкевич.

Он упомянул, что на заседании был детально озвучен произошедший в Латгале инцидент, заслушаны министры обороны и внутренних дел, командующий НВС, командующий ВВС Латвии и учреждения безопасности. В итоге был сделан вывод, что подобного рода инциденты требуют серьезной оценки существующих процедур и алгоритмов, и достигнута договоренность о том, что в течение месяца будут предприняты соответствующие меры в этой связи.

"Есть конкретные вещи, которые НВС уже сейчас делает. Будут определены дополнительные возможности. Нужно думать, что делать с тем потенциалом, который помог бы контролировать всю восточную границу, но мы говорили и о вещах, на которые мы сейчас повлиять не можем", - сказал президент.

Он отметил, что Латвия заказала системы противовоздушной обороны, но сроки доставки по не зависящим от Латвии причинам затянулись, так как в очереди много стран. Поэтому, как подчеркнул президент, необходимо искать дополнительные возможности защиты от подобного рода потенциальных ситуаций в будущем.

"[В таких ситуациях] решения надо принимать быстро, на месте. В этот момент нужно уметь определить, что это не дельтаплан. У нас есть определенные сложности с идентификацией летающих объектов на радарах", - сказал Ринкевич.

Он сказал, что СНБ вновь рассмотрит этот вопрос через месяц. Президент выразил надежду, что сегодняшний разговор на заседании помог понять ситуацию государственным должностным лицам, работающим в совете, а также руководству НВС.

На вопрос, как он оценивает коммуникацию ответственного министерства и ведомств с обществом, Ринкевич ответил, что этот вопрос ему задают в Рижском замке почти каждую неделю. Он подчеркнул, что это не обычная ситуация и от общества последовал "абсолютно обоснованный и легитимный" запрос на разъяснение ситуации.

"Конечно, часть этих ответов не раскрывается по объективным причинам. К сожалению. У нас разного рода планы, процедуры действий, которые находятся на уровне НАТО. Часть этих процедур классифицирована, конфиденциальна, некоторые засекречены", - подчеркнул президент.

Ринкевич подчеркнул, что сейчас обозначились три задачи. Во-первых, подготовиться к возможным подобным ситуациям и сделать выводы из 7 сентября. Во-вторых, речь идет о среднесрочных и долгосрочных действиях, касающихся приобретения вышеупомянутых систем противовоздушной обороны. В-третьих, необходимо вести переговоры с НАТО об общей распорядительной политике в таких ситуациях.

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го сентября

    Воронами пусть командует или чайками.

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  • Д
    Дед
    10-го сентября

    То есть силы НАТО не подчиняются властям, тогда силы НАТО могут делать все, что им вздумается. Разве НАТО оккупанты Латвии?

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