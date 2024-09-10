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Силиня призналась, что в Латвии не умеют определять, что за дрон прилетел в страну 3

Политика
Дата публикации: 10.09.2024
LETA
Силиня призналась, что в Латвии не умеют определять, что за дрон прилетел в страну

Возможности Латвии идентифицировать залет на ее территорию дронов ограничены, заявила во вторник журналистам премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что во вторник на заседании Совета по национальной безопасности (СНБ) обсуждалось более эффективное противодействие угрозам безопасности, которые создают беспилотные аппараты.

Такие инциденты, когда дрон из другой страны залетает на территорию Латвии, следует воспринимать серьезно, отметила премьер.

"Это угроза", - подчеркнула Силиня, отметив, что Национальные вооруженные силы (НВС) в случае с российским дроном "Шахед", который 7 сентября упал в Гайгалавской волости, действовали в соответствии с процедурами.

В то же время Силиня признала, что возможности идентифицировать залет дронов в Латвию ограничены, однако государство вкладывает средства в укрепление потенциала защиты от них.

"Мы договорились, что Минобороны, НВС и Министерство внутренних дел должны усилить свои процедуры", - сказала Силиня.

Премьер-министр также отметила, что с учетом продолжающейся войны России против Украины подобные инциденты в Латвии могут повториться.

Оценивая коммуникацию Министерства обороны и НВС с общественностью в связи с инцидентом, премьер-министр заявила, что доверяет министру обороны и НВС, напомнив, что коммуникация с СМИ состоялось после устранения рисков. "В первую очередь необходимо устранить угрозу для безопасности населения", - добавила она.

Министр обороны Андрис Спрудс заявил на пресс-конференции, что это крайне серьезный инцидент и в настоящее время оцениваются дальнейшие шаги. "Это подтверждение того, что война продолжается и мы должны продолжить поддерживать Украину", - добавил он.

Спрудс подчеркнул, что уверен в профессионализме НВС, которые действовали в соответствии с процедурами, однако будет проведена оценка, можно ли сделать их более эффективными.

Министр также подчеркнул, что необходимо укреплять средства противовоздушной обороны на границе и защиты от дронов.

Также, по словам министра, предусмотрено активное взаимодействие по этому вопросу с союзниками. Спрудс уже обсудил инцидент с министрами обороны соседних стран, а в среду, 11 сентября, встретится с командующим ВВС НАТО, чтобы обсудить дальнейшие действия.

В свою очередь министр внутренних дел Рихард Козловскис сообщил, что в ближайшее время будет рассматриваться участие МВД в реагировании на подобные инциденты.

#дрон
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го сентября

    Любопытно, долго ли этот переполох в курятнике будет длится? Дня три? Неделю?

    5
    0
  • Д
    Дед
    10-го сентября

    А Россию обвинили, так для порядка?

    6
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    10-го сентября

    Еще не умеют строить мегастройки и жить по средствам. Но в этом не признаются.

    26
    1

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