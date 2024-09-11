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Депутаты Сейма остались без столовой 1

Политика
Дата публикации: 11.09.2024
LETA
Депутаты Сейма остались без столовой

В ближайшее время станет ясно, будут ли в здании Сейма депутатам предоставляться услуги общепита, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе парламента.

В настоящее время столовая в Сейме закрыта на неопределенный срок. Это связано с тем, что предыдущий арендатор не продлил договор, а новых претендентов пока нет, отметили в пресс-службе.

Предприятия могут подавать заявки на аренду помещений для предоставления питания депутатам и сотрудникам Сейма. Информация о возможности аренды помещения столовой была распространена среди потенциально заинтересованных предприятий отрасли, в том числе среди членов Латвийского объединения предприятий общепита.

Если желающих обеспечивать депутатов питанием не найдется, рассматривается возможность через процедуру закупок найти арендатора, который сможет оборудовать в здании Сейма киоск самообслуживания с различными продуктами.

Критически об этой ситуации высказался депутат партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс. "Похоже, что предприятия общественного питания договорились бойкотировать предложение об аренде кафе в Сейме", - сказал он, предположив, что предприятия отрасли не хотят предоставлять услуги депутатам, так как налог на добавленную стоимость для них не снижен.

Ранее услуги общественного питания в Сейме предоставляло ООО "MISE.VK".

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го сентября

    Это что-на пикче ихняя хрючевальня? Зачем им алкаголь там?? У них и так дурости без него хватает. Ближе к народу. Утром встал, бутербродики в пластиковый контейнер, чаёк-кофеёк в термос и вперёд, творить разумное, вечное. Ощущая всем своим горбом тяжкое бремя ответственности перед избирателями, так сказать.

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