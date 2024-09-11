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Полмиллиарда бюджетных евро «коту под хвост»! Что об этом говорит Домбровскис? 1

Политика
Дата публикации: 11.09.2024
BB.LV
Полмиллиарда бюджетных евро «коту под хвост»! Что об этом говорит Домбровскис?

«В условиях пандемии Covid ситуация в авиационной отрасли была очень сложной. Подобную господдержку получили практически все европейские союзы авиакомпаний, и подробной информацией о дальнейших конкретных решениях я не располагаю», заявил, комментируя в эфире TV24 ситуацию вокруг airBaltic исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

Он отметил, что вопрос «airBaltic» является чувствительным, поскольку в настоящее время компания готовится к листингу на фондовой бирже. Но не упустила ли Еврокомиссия тот факт, что государство вкладывает деньги в частную компанию?

«Именно поэтому в Европейском Союзе есть такие условия конкуренции и господдержки. Целью этих правил является обеспечение честной конкуренции на внутреннем рынке Европейского Союза, чтобы не допустить того, чтобы более богатые страны субсидировали свои компании и таким образом добивались преимуществ для своих компаний на внутреннем рынке ЕС и искажали конкуренцию.

В то же время во время пандемии ковида были приняты специальные временные рамки господдержки, которые сделали эти условия более гибкими, потому что была беспрецедентная ситуация и была допущена возможность такой господдержки», - пояснил он.

#airbaltic
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    11-го сентября

    А он всегда говорит одно и тоже- история успеха!

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