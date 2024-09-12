Это вовсе не налоговая реформа. Просто затянули время. Экономист сделал вывод

Известный экономист Гиртс Рунгайнис в интервью ЛТВ-1 раскритиковал предложенные минфином налоговые изменения. "Это никакая не налоговая реформа, просто затянули время и когда надо было сокращать расходы просто придумали эти налоговые изменения, которые особо никак не улучшат экономику", - сказал эксперт и с ним согласился исследователь темы "теневой экономики" Андрис Саулитис, который заметил, что рабочая группа по налогам трудилась почти два года, однако из этих наработок власти не взяли практически ничего! "Они предложили вариант, который придумали за последние две недели", - полагает Андрис Саулитис. Он считает, что предлагаемые изменения в налогах на труд особо никак не уменьшат неравенство в доходах. "Справедливости ради заметим, что премьер Силиня не обманула, заявив, что ее зарплата уменьшится в следующем году. Да, те, кто получают в месяц по 8 тысяч евро, будут получать на руки на 40 евро меньше. Если это борьба с неравенством, то..." - заметил А. Саулитис.

В свою очередь, Г. Рунгайнис жестко отреагировал и на перенос одного процента платежей из второго пенсионного уровня в первый. "Это все делается за счет пенсий будущих пенсионеров", - предупредил экономист.