Ошибки в коммуникации: власти Латвии не научилась преподносить неприятные новости

Народ снова чем-то недоволен – жалуется на безответственность, на непрофессионализм политиков и чиновников, на провал ключевых проектов… На самом деле народ заблуждается – всему виной… ошибки в коммуникации!

Не важно, куда делись деньги и были ли эти деньги вообще, не важно, что случилось и кто виноват, не важен даже ответ на извечный вопрос «что делать?». Главное – правильно, грамотно все народу преподнести!

И вот в этом в Латвии основная проблема: пока еще политики и даже консультанты по общественным отношениям не научились вовремя и красиво, простите, втирать народу то, что ему следует знать!

В любом случае, теперь мы поняли, что во всем виновата неправильная коммуникация! Так следует и из объяснений политологов и даже президента, который был крайне недоволен коммуникацией по меньшей мере двух министров – финансов (Арвилс Ашераденс) и сообщения (Каспарса Бришкенса). Судите сами.

Не так объяснили!

Все ошибки в коммуникации начались со злополучного проекта Rail Baltica. Проект, конечно, провалился, все, кто за него отвечали, должны были оказаться в местах не столь отдаленных, а не получать баснословные зарплаты.

Но, согласитесь, это все несущественно. Главная ошибка – в коммуникации. Надо было изначально народу пояснить, что прохождение железнодорожной колеи мимо Риги – это на самом деле просто прекрасно! Ну зачем «засорять» центр столицы каким-то там полускоростным (тьфу ты!) поездом?

А то, что начали строить станцию в «никуда», так это тоже только во благо города и горожан. Во-первых, недострой можно превратить в авангардный предмет городской архитектуры, а во-вторых – в будущем можно достроить этот вокзал и соединить его старой советской железнодорожной колеей прямо до аэропорта. А чем плохо? На электричке – это привычно, практично и экономично.

Да и потом, даже отсутствие средств на проект века – это тоже, если задуматься, только на пользу Латвии и ее жителям. Если денег нет, то, значит, их и нельзя потратить и уж тем более – своровать! Вот что значит – правильная коммуникация!

Но наши политики и чиновники этому не обучены и периодически или режут правду-матку, или такие объяснения дадут, что… даже стыдно за них становится!

Лучше бы прикинулся больным

Причем ошибаются на ровном «коммуникационном» месте даже опытные политики.

Чего стоит «выходка» главы Минфина Арвилса Ашераденса, который в конце августа сперва объявил пресс-конференцию по налогам, а потом накануне пресс-конференции взял ее и отменил. Даже глава государства не выдержал и публично покритиковал специалистов по коммуникации, которые не подсказали министру, как правильно себя вести.

Если глава Минфина еще не готов к пресс-конференции, то не нужно ее созывать, а если уж созвал, то есть два варианта – все-таки прямо в общении с прессой красиво рассказать, как жизнь народа после новых налоговых изменений станет просто райской.

Если же желание приукрасить отсутствует, то тогда можно было отменить пресс-конференцию «по техническим причинам» – живот скрутило, полнолуние ударило… А так получилось, что общение с журналистами министр отменил из-за публичной критики его, любимого, социальными партнерами.

А где деньги? Испарились, но красиво

Самое поразительное – политики ничему не учатся. Самый свежий пример – скандал вокруг уменьшения основного капитала airBaltic путем списания 571 миллиона евро.

Народ от такой новости просто был в полном ауте. Даже Эдгарс Ринкевичс не выдержал и всыпал министру сообщения Каспару Бришкенсу по первое число. Нет, всыпал не за списание полумиллиарда евро, а за то, что пресс-конференцию по данному решению правительства министр собрал не в пятницу вечером, то есть после внеочередного заседания правительства, а лишь во вторник.

Действительно, нужно было в пятницу собрать брифинг и спокойно рассказать народу, что списание полумиллиарда – это всего лишь такой хитрый ход, чтобы привлечь инвестора. Ведь этих денег все равно уже нет – они были потрачены авиакомпанией, которой руководит самый дорогостоящий специалист нашей страны (годовая зарплата – свыше 880 тысяч евро!), и который знает, что делает.

Что же касается инвестора, то это, простите, коммерческая тайна и простым людишкам это знать ни к чему – им нужно только и дальше платить налоги, ведь, возможно, эти деньги понадобятся на очередное спасение авиакомпании. И вообще все, что ни делается в нашей стране, это все во благо страны. В конце концов, на этом полумиллиарде свет клином не сошелся. Да и потом, как заметил председатель совета авиакомпании, airBaltic же платит налоги, поэтому какие тут могут быть претензии?

В общем, с коммуникацией пока в нашей стране плохо. Не умеют руководители, топ-менеджеры своевременно и красиво навешать народу лапшу на уши, заставить его поверить в невозможное!

Причем раз за разом политики повторяют одни и те же ошибки в коммуникации! Самим не надоело?!

Миролюбивый дрон

Вот прямо в минувшую субботу, в прекрасный летний день над Резекненским краем упал дрон, который, вероятно, принадлежал России. Это наглость – ну кто пускает дроны в выходной день, да еще и в такую прекрасную погоду, когда все купаются и загорают?

Если бы день был рабочий и холодный, то не были бы допущены «коммуникационные» ошибки. Какие именно? Представители военного ведомства, растерявшись, стали говорить, что дрон хоть и военный, но его цели не были «враждебными». Мол, мы спросили у дрона, не враг ли он нам, и дрон ответил: «Конечно же нет!»

В каком состоянии были те, кто говорил с дроном, пока неизвестно – ведется следствие. Но наши политики и военные действовали на редкость оперативно – спустя всего… два дня собрали пресс-конференцию. На ней сообщили, что хотя дрон и не преследовал враждебных целей, тем не менее был оснащен большим количеством взрывчатых веществ. Почему? Непонятно.

Но, простите, фиг с ним с этим дроном! Проблема не в том, что он к нам залетел, а… в коммуникации. Надо было сразу же сообщить, что дрон был вовремя замечен и мы полностью контролируем наше воздушное пространство. Как говорили в старые добрые времена, наша граница под замком.

А что же мы слышим из уст премьера и специалиста по противовоздушной обороне Эвики Силини? «Возможности Латвии идентифицировать залетающие в страну дроны ограничены», – заявила глава правительства. Это просто гениальная коммуникация!

Во-первых, премьер свое заявление сделала на четвертый день после инцидента, а во-вторых – ну зачем же это говорить? Нужно было сказать, что все под контролем и Латвия продолжает усовершенствовать свою систему противовоздушной обороны.

Учиться правильно разъяснять

В общем, все в нашей стране было бы в порядке, если бы не ошибки в коммуникации. Над этим еще нужно работать. Ведь от политиков и их консультантов по «пиару» требуется не так уж и много: всего лишь грамотно рассказать, что бардак и беспредел – это на самом деле не бардак и беспредел, а усиленная работа во благо народа.

На этом пути к лучшей жизни случаются какие-то мелкие промахи, но власть не дремлет и работает над ошибками. Нет, даже не над ошибками, а над отдельными недочетами.

И за эти недочеты политики сами себя уже наказали – им и в следующем году придется жить с зарплатами образца 2024 года, то есть получать в месяц всего 5,6 и 7 тысяч евро.