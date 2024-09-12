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В Сейме хотят сажать за вредительство и не признавать дипломы из РФ 1

Политика
Дата публикации: 12.09.2024
BB.LV
В Сейме хотят сажать за вредительство и не признавать дипломы из РФ

Сегодня в рамках очередного пленарного заседания Сейма депутаты рассмотрят и ряд инициатив от оппозиции.

Так, в частности, депутаты от ТВ–Visu Latvijai хотят запретить признавать документы об образовании (аттестаты, дипломы), выданные Российской Федерацией после 24 февраля 2022 года.

Скорее всего, данное предложение передадут на рассмотрение комиссии по образованию, науке и культуре, то есть поддержат в нулевом чтении.

А вот "опасное" предложение депутатов фракции "Стабильности!" наверняка сразу же отклонят — речь идет о поправках в Уголовный закон, которые бы предусматривали уголовную ответственность за вредительство.

А именно: за действия или бездействия президента, премьера, депутатов Сейма, министров, которые можно квалифицировать как вредительство. За это оппозиционные политики предлагают наказывать лишением свободы на срок аж до 12 лет с конфискацией имущества.

В свою очередь, депутаты Объединенного списка хотят ужесточить порядок принятия решений собранием жильцов о выкупе земли под многоквартирным домом, принадлежащей третьим лицам. Это, по мнению депутатов, позволит избежать злоупотребления.

Свой путь по сеймовским структурам начнет и целый ряд законопроектов, подготовленных правительством. В частности, парламент передаст в комиссию поправки в Закон о защите прав потребителей, которые повышают ответственность продавцов за продажу тех или иных устройств и оборудования, включая, кстати, и автомобили.

Также поправки, наконец, снимают принятые еще лет 6 назад ограничения и запреты на рекламу услуг финансовых организаций. Но при этом повышается и ответственность этих кредитных учреждений за то, как именно они рекламируют свои финансовые услуги (лизинг, ипотека, потребительские кредиты и т. п.).

Сейм наверняка согласится рассмотреть в срочном порядке поправки в Закон об образовании с тем, чтобы учителя могли получить доплату в случае, если их пригласили на работу в школу, которая находится в другом самоуправлении. Речь идет о доплате за аренду жилья и компенсацию транспортных расходов.

А еще парламент продолжит работу над правительственными поправками в законы, которые призваны ужесточить наказание за кражу авторских прав — то есть использование без разрешения авторов и собственников интеллектуального труда песен, музыкальных, кино— и литературных произведений.

# сейм
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    12-го сентября

    По поводу вредительства, я считаю, что очень дельное предложение.

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