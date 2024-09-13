«Есть риск, что их завербовала Россия»: обучение в Москве тревожит депутатов Сейма

Как и можно было прогнозировать, Сейм в четверг поддержал в нулевом чтении, то есть согласился передать в профильную комиссию, поправку депутатов Национального объединения в Закон об образовании.

Данная поправка запрещает признавать в Латвии документы об образовании (аттестаты, дипломы), выданные в Российской Федерации после 24 февраля 2022 года.

Представляя свою инициативу, депутат Сейма от TB–Visu Latvijai Янис Домбрава сослался на отчет латвийских спецслужб еще от 2020 года, в котором говорится о риске для национальной безопасности обучения латвийцев в российских учебных заведениях. Мало того что студенты пропитываются кремлевской идеологией, так они еще могут подпасть под влияние российских спецслужб и потом могут использоваться против интересов нашей страны. И уж тем более, по мнению депутата, неприемлемо признавать дипломы и другие документы об образовании, выданные Россией, после начала агрессии России в Украине.

Депутат Домбрава указал на риски национальной безопасности, исходящие от лиц, которые во время обучения в России "были завербованы в России и по возвращении в Латвию используют полученный в РФ документ об образовании, чтобы получить работу в отрасли, которая представляет интерес для российских спецслужб". Большинство парламентариев с этим мнением Домбравы согласилось.