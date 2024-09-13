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«Есть риск, что их завербовала Россия»: обучение в Москве тревожит депутатов Сейма 7

Политика
Дата публикации: 13.09.2024
BB.LV
«Есть риск, что их завербовала Россия»: обучение в Москве тревожит депутатов Сейма

Как и можно было прогнозировать, Сейм в четверг поддержал в нулевом чтении, то есть согласился передать в профильную комиссию, поправку депутатов Национального объединения в Закон об образовании.

Данная поправка запрещает признавать в Латвии документы об образовании (аттестаты, дипломы), выданные в Российской Федерации после 24 февраля 2022 года.

Представляя свою инициативу, депутат Сейма от TB–Visu Latvijai Янис Домбрава сослался на отчет латвийских спецслужб еще от 2020 года, в котором говорится о риске для национальной безопасности обучения латвийцев в российских учебных заведениях. Мало того что студенты пропитываются кремлевской идеологией, так они еще могут подпасть под влияние российских спецслужб и потом могут использоваться против интересов нашей страны. И уж тем более, по мнению депутата, неприемлемо признавать дипломы и другие документы об образовании, выданные Россией, после начала агрессии России в Украине.

Депутат Домбрава указал на риски национальной безопасности, исходящие от лиц, которые во время обучения в России "были завербованы в России и по возвращении в Латвию используют полученный в РФ документ об образовании, чтобы получить работу в отрасли, которая представляет интерес для российских спецслужб". Большинство парламентариев с этим мнением Домбравы согласилось.

#дипломы #инициатива # сейм
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (7)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го сентября

    А вообще-то все правильно. Латвия должна быть обнесена забором, ее жителя знать и владеть только латышским языком и иметь чисто латышское образования. И не дай Бог они начнут вылезать за пределы Латвии!!!

    17
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го сентября

    Да, и ещё, а кто-то что-то слышал о качестве латышского образования? На каких местах в мировых рейтингах латвийские Высшие учебные заведения?! Нет их там и никогда не будут с такими горе национальными политиками!

    14
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го сентября

    Кстати, а китайское образование тоже не соответствует...? Русский язык они хоть понимают, поэтому и боятся, а вот китайский...

    8
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го сентября

    А до какого времени признавать не будете? Пока латышская национальность не исчезнет с лица Земли( смотрите прогнозы ООН)?

    10
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го сентября

    А белорусские почему будете признавать?!

    2
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го сентября

    А белорусские почему будете признавать?!

    1
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го сентября

    Это великолепное решение. Теперь весь нормальный Мир может видеть что в Латвии, депутаты национального блока действительно полные дебилы. А я то думал заговаривают и а них.

    4
    1
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