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Силиня похвалила себя за сокращение бюрократии в Латвии и другие достижения 1

Политика
Дата публикации: 13.09.2024
BB.LV
Valsts prezidenta kanceleja

Valsts prezidenta kanceleja

По итогам года на посту премьер-министра политик "Нового Единства" Эвика Силиня в качестве важнейших решений правительства отмечает перемены в сферах здравоохранения, налогов на рабочую силу, образования и сокращения бюрократии.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии, Силиня напомнила, что приоритетом в работе правительства определена внутренняя и внешняя безопасность. Так, инвестиции в оборону страны впервые превысили 3% ВВП (ВВП) в год и сейчас составляют 3,2%. Кроме того, развивается потенциал вооруженных сил, сделаны первые шаги по созданию военной индустрии, выполнено обязательство в течение 2023 года завершить строительство забора на границе с Белоруссией, чтобы в 2024 году завершить его на границе с Россией.

В течение года правительство договорилось о "разносторонних мерах" по укреплению безопасности страны, подчеркивает политик. Приоритетным было развитие конкурентоспособности Латвии, поэтому была сокращена бюрократия и разработаны изменения в налогах на рабочую силу.

Силиня отметила и перемены в секторах здравоохранения и образования, а также поддержку населения в связи с ростом цен.

Силиня уверена, что за год возглавляемому ею правительству удалось сделать шаг к снижению цен на лекарства и повышению доступности здравоохранения. Для этого, например, расширен спектр компенсируемых медикаментов, введены меры по снижению цен на рецептурные лекарства и увеличено финансирование врачебных практик.

В качестве одного из важных решений премьер отметила разработанные изменения налогов на рабочую силу, которые увеличат нетто-доходы примерно 95% работающих, с наибольшим ростом для получателей меньших зарплат, а также утвержденную стратегию роста латвийской экономики, предусматривающую в течение следующих десяти лет удвоение внутреннего валового продукта страны - до 83 млрд евро к 2035 году.

Среди положительных примеров работы своего правительства Силиня также упоминает частичную компенсацию повышения счетов за электричество, внесенные поправки в ряд законов, которые упростили возможности получателей ипотечных кредитов переходить от одного кредитного учреждения к другому.

Успехи Силиня отмечает и в политике образования: в этом году продолжается увеличение зарплат педагогов - "исторически наибольший рост минимальной почасовой ставки оплаты труда педагогов". Кроме того, разработана новая модель финансирования образования по принципу финансирования программ, призванная обеспечить "качественное, отвечающее современным требованиям образование в каждой школе, вне зависимости от ее местонахождения".

В центре внимания правительства продолжает оставаться и военная, политическая, финансовая и другая поддержка, оказываемая Украине в ее борьбе за свое существование и свободу, отметила премьер. Латвия обязалась в этом году и следующие годы не менее 0,25% ВВП в год направлять на военную поддержку Украины. А общая поддержка Украины в 2024 году превышает 200 млн евро.

В отчете подчеркивается, что правительство приняло меры по укреплению энергетической независимости, чтобы страны Балтии в феврале следующего года отключились от кольца электроснабжения БРЭЛЛ, соединяющего их с Беларусью и Россией, и присоединились к европейской энергосети.

В ряду важных решений отмечены ратификация Стамбульской конвенции и закрепление регулирования совместной жизни пар.

По оценке Силини, правительство приняло меры по снижению административной нагрузки как на жителей, так и на предпринимателей, например, в сфере недвижимости, здравоохранения, сельского хозяйства. Кроме того, правительство поддержало развитие услуг и другие меры, способствующие заселению регионов.

"Мы работаем над тем, чтобы перемены принесли реальную пользу жителям Латвии: пациентам более низкие цены на лекарства, предпринимателям меньшие лабиринты бюрократии и более конкурентоспособную налоговую систему, детям - более качественное и равное образование в школах на латышском языке, чтобы каждый мог бы чувствовать себя в безопасности - в своем доме и в своей стране", - заявила Силиня.

15 сентября исполнится год с тех пор, как начал работу 42-й Кабинет министров под руководством Силини.

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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    Какая супер активная женщина. Все успевает! И в Киев сгонять, и интервью дать, и сама себя оценить. ВВ! А может вы просто все врёт!

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