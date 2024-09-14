«Большая часть задач правительства Силини выполнена» - Рокпелнис

Оглядываясь на первый год работы правительства Эвики Силини, можно сказать, что большая его задач выполнена, заявил агентству ЛЕТА руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

"При формировании правительства вне рамок большого плана действий правительства были четко определены задачи для обозримого будущего. Большинство из них практически выполнены", - сказал Рокпелнис.

В то же время политик признал, что сокращение бюрократии прошло не так гладко.

"Наша фракция настаивала, в частности, на ограничениях, на проблемах, которые сейчас существуют в строительном секторе. Как я понимаю, что пакет законопроектов уже подготовлен, но он еще не до конца изучен", - сказал политик.

"Другими словами, сокращение бюрократии застряло в бюрократическом процессе", - продолжил Рокпелнис, отметив, что парламентская фракция СЗК ожидает, что этот процесс пойдет быстрее.

Фракция СЗК призывает правительство продолжить работу, четко определив вместе с бюджетом задачи, которые предстоит выполнить в обозримом будущем, и цели, которые должны быть достигнуты.

15 сентября исполняется год правительству "Нового Единства" под руководством Силини, которое является 42-м кабинетом министров Латвии и 22-м с момента восстановления независимости.

В коалицию правительства Силини входят "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные".