Это очень плохо для страны! Домбрава недоволен правительством Латвии

Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава назвал правительство Латвии и деятельность премьер-министра слабыми.
Пока премьер Эвика Силиня хвастается достижениями, Домбрава заявляет, что правительство держится на очень неполном большинстве.
"Что хорошо удается, так это сваливать ответственность на отраслевых министров за безобразия, а не самой нести ответственность за одну-другую нерасторопность или ошибку", - нападает на Силиню Домбрава.
По его мнению, надлежащих действий не дождались от Силини ни в случае с airBaltic, ни с налогами.
Кроме того, он заявил, что видна напряженность в коалиции.
Домбрава отметил, что такая слабость правительства должна радовать оппозицию, но, к сожалению, для страны это очень плохо.
Комментарии (2)
Оставить комментарий