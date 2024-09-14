Это очень плохо для страны! Домбрава недоволен правительством Латвии

Пока премьер Эвика Силиня хвастается достижениями, Домбрава заявляет, что правительство держится на очень неполном большинстве.

"Что хорошо удается, так это сваливать ответственность на отраслевых министров за безобразия, а не самой нести ответственность за одну-другую нерасторопность или ошибку", - нападает на Силиню Домбрава.

По его мнению, надлежащих действий не дождались от Силини ни в случае с airBaltic, ни с налогами.

Кроме того, он заявил, что видна напряженность в коалиции.

Домбрава отметил, что такая слабость правительства должна радовать оппозицию, но, к сожалению, для страны это очень плохо.