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Это очень плохо для страны! Домбрава недоволен правительством Латвии 2

Политика
Дата публикации: 14.09.2024
BB.LV
Это очень плохо для страны! Домбрава недоволен правительством Латвии

Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава назвал правительство Латвии и деятельность премьер-министра слабыми.

Пока премьер Эвика Силиня хвастается достижениями, Домбрава заявляет, что правительство держится на очень неполном большинстве.

"Что хорошо удается, так это сваливать ответственность на отраслевых министров за безобразия, а не самой нести ответственность за одну-другую нерасторопность или ошибку", - нападает на Силиню Домбрава.

По его мнению, надлежащих действий не дождались от Силини ни в случае с airBaltic, ни с налогами.

Кроме того, он заявил, что видна напряженность в коалиции.

Домбрава отметил, что такая слабость правительства должна радовать оппозицию, но, к сожалению, для страны это очень плохо.

#политики
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    15-го сентября

    А как я не доволен, а также самим этим клоуном

    11
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    Как же это националистическое трепло надоело! Есть идея! Назначьте его премьер-министром. В Латвии же не имеет значения кто занимает данную должность. А мы все посмотрим как он будет "управлять". Ну и тупо поржём в очередной раз.

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