Председателем правления «Движения За» избрана Линда Цурика

На сегодняшнем съезде политической партии "Движение За" председателем ее правления избрана Линда Цурика, сообщил агентству ЛЕТА член правления Микс Целминьш.

Цурика и ранее входила в правление партии, а летом баллотировалась на выборах в Европарламент.

Цурика является преподавателем Латвийского университета, членом совета организации "Цветок папоротника", членом правления организации "Женский стендап", основателем общества по развитию карьеры женщин "Changemakers Academy", членом центра публичной политики "Providus" и консультантом по стратегическим коммуникациям и членом правления ООО"Loger".

До сих пор "За" возглавляли два сопредседателя - Лайма Гейкина, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту, и бывший депутат Сейма Инесе Войка.

Целминьш сообщил агентству ЛЕТА, что сегодня на съезде был избран новый состав правления, в который вошли Войка, он сам и Мартиньш Штейнс.

В резолюции съезда говорится, что партия будет участвовать в местных выборах и продолжит работу в Рижской думе.

Последние выборы были неудачными для "Движения За", которое не получило мандатов ни в Сейме, ни в Европаламенте, но как член стартовавшего на выборах в 14-й Сейм объединения "Для развития/За" партия получает государственное финансирование.