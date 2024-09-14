Baltijas balss logotype

Председателем правления «Движения За» избрана Линда Цурика 1

Политика
Дата публикации: 14.09.2024
BB.LV
Председателем правления «Движения За» избрана Линда Цурика

На сегодняшнем съезде политической партии "Движение За" председателем ее правления избрана Линда Цурика, сообщил агентству ЛЕТА член правления Микс Целминьш.

Цурика и ранее входила в правление партии, а летом баллотировалась на выборах в Европарламент.

Цурика является преподавателем Латвийского университета, членом совета организации "Цветок папоротника", членом правления организации "Женский стендап", основателем общества по развитию карьеры женщин "Changemakers Academy", членом центра публичной политики "Providus" и консультантом по стратегическим коммуникациям и членом правления ООО"Loger".

До сих пор "За" возглавляли два сопредседателя - Лайма Гейкина, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту, и бывший депутат Сейма Инесе Войка.

Целминьш сообщил агентству ЛЕТА, что сегодня на съезде был избран новый состав правления, в который вошли Войка, он сам и Мартиньш Штейнс.

В резолюции съезда говорится, что партия будет участвовать в местных выборах и продолжит работу в Рижской думе.

Последние выборы были неудачными для "Движения За", которое не получило мандатов ни в Сейме, ни в Европаламенте, но как член стартовавшего на выборах в 14-й Сейм объединения "Для развития/За" партия получает государственное финансирование.

#политики
0
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    15-го сентября

    Это те, кто умеренные фашисты, но ярые сторонники ЛГБТ? Латышские партии все поддерживают фашистскую идеологию и отличаются отношением к ЛГБТ. То есть некоторые за 5 полов до бесконечности.

    4
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео