Исполнился год правительству Силини. Какие результаты?

Сегодня исполняется год правительству под руководством Эвики Силини ("Новое Единство"), которое является 42-м Кабинетом министров в истории Латвии и 22-м после восстановления независимости.

В правительственную коалицию входят "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные". У "Нового Единства" в правительстве восемь представителей, у СЗК - четыре, у "Прогрессивных" - три. За год работы правительства сменились два министра - Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") на посту министра иностранных дел сменила Байба Браже ("Новое Единство"), а Агнесе Логину ("Прогрессивные") на посту министра культуры - Агнесе Лаце ("Прогрессивные").

Как сообщили в Государственной канцелярии, важнейшими решениями правительства за прошедший год Силиня считает изменения в здравоохранении, налоговой сфере, образовании и в сфере сокращения бюрократии.

Премьер подчеркнула, что приоритетом работы правительства является внутренняя и внешняя безопасность. Так, например, выделяемые для обороны средства впервые превысили 3% от внутреннего валового продукта (ВВП) и составили 3,2%, развивается обороноспособность вооруженных сил, сделаны первые шаги для развития военной промышленности, выполнено обязательство завершить строительство ограждения на сухопутных участках границы с Беларусью, в этом году будет завершено его строительство на границе с Россией.

Также, по словам Силини, приоритетом было развитие конкурентоспособности Латвии, поэтому сокращается бюрократия, разработаны изменения в налогах на рабочую силу, начаты изменения в сфере здравоохранения и образования, оказывается поддержка населению, чтобы уменьшить влияние роста цен на доходы людей.

Как указала Силиня, за год правительству удалось добиться снижения цен на лекарства и сделать здравоохранение более доступным за счет расширения списка компенсируемых лекарств, мер по снижению цен на рецептурные препараты и увеличения финансирования для практик врачей.

Среди наиболее важных решений премьер-министр назвала разработку изменений в налогах на рабочую силу, благодаря которым чистый доход 95% работающих увеличится, при этом наибольший прирост ощутят люди с маленькими зарплатами. Также утверждена стратегия экономического роста Латвии, цель которой - удвоить в течение следующих десяти лет ВВП до 83 млрд евро к 2035 году.

В сфере образования в этом году продолжалось повышение зарплат учителей. Разработана новая модель финансирования образования, чтобы в каждой школе, независимо от ее местонахождения, обеспечить качественное образование, отвечающее современным требованиям.

В центре внимания правительства остается и поддержка Украины в ее борьбе за свое существование и свободу, сказала премьер-министр. В этом году и в следующие два года Латвия обязалась выделять не менее 0,25% от ВВП на военную поддержку Украины. В этом году общий объем помощи Украине превысит 200 млн евро.

Также приняты важные решения в сфере энергетики, ратифицирована Стамбульская конвенция и утверждены нормы, регулирующие партнерские отношения.

"Мы работаем над тем, чтобы эти изменения принесли реальную пользу жителям Латвии - снижение цен на лекарства для пациентов, уменьшение бюрократии и более конкурентоспособную налоговую систему для предпринимателей, более качественное образование для детей в единой школе с латышским языком, а также чтобы каждый мог чувствовать себя в безопасности в своем доме и в своей стране", - подчеркнула премьер.

Она заверила, что правительство продолжит работу над уже начатыми инициативами, а также сфокусируется на практических мерах по поддержке латвийских предпринимателей.