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Латвия отдаст Украине ранее купленные у Великобритании бронемашины 2

Политика
Дата публикации: 15.09.2024
BB.LV
Латвия отдаст Украине ранее купленные у Великобритании бронемашины
ФОТО: LETA

Латвия передаст Украине закупленные ранее у Великобритании боевые гусеничные бронемашины разведки CVR(T), сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Министерства обороны.

Конкретное количество бронемашин, которые будут переданы Украине, в Минобороны не назвали.

В министерстве напомнили, что Латвия обязалась оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% от валового внутреннего продукта ежегодно как минимум до 2026 года. Ранее Украине уже были переданы различные виды вооружения и техники, включая вертолеты и самоходные гаубицы, закупленные ранее у Австрии.

Подписанный с Великобританией в 2014 году договор предусматривал поставку 123 бронемашин CVR(T) - 116 модернизированных и семи без капитального ремонта для обучения механиков. Первые машины были поставлены Латвии осенью 2015 года.

В 2019 году с Великобританией был подписан еще один договор о дополнительной закупке бронемашин.

Командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш ранее заявил, что латвийской армии нужны новые боевые машины пехоты для замены CVR(T). Этим летом министр обороны Андрис Спрудс сообщил агентству ЛЕТА, что закупка боевых машин пехоты находится на завершающей стадии отбора претендентов.

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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го сентября

    О как! За бюджетные деньги их отремонтировали и теперь просто отдают. Ещё есть сомнения в "честности и неподкупности" латвийских политиков?!!!

    12
    0
  • Д
    Дед
    15-го сентября

    Вот и всплыли украденные из бюджета 120 млн.. Только снарядов к ним не делают, их как макеты туда пошлют?

    12
    0

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