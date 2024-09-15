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Представители стран Балтии и Польши обсуждают в Вильнюсе энергобезопасность 1

Политика
Дата публикации: 15.09.2024
BB.LV
Представители стран Балтии и Польши обсуждают в Вильнюсе энергобезопасность
ФОТО: LETA

В воскресенье в Литву прибыли председатели комитетов по европейским делам парламентов стран Балтии и Польши, которые обсудят вопросы энергетической безопасности и вызовы на внешних границах Европейского союза (ЕС).

В двухдневном заседании, которое организовано комитетом Сейма Литвы по европейским делам, Эстонию будет представлять Пеэтер Тали, Латвию - Эдмундс Цепуритис, Польшу - Агнешка Помаска и Богдан Клих.

Также планируется обсудить межпарламентское сотрудничество и предстоящее председательство Польши в Совете ЕС.

"По мере приближения председательства Польши в Совете ЕС в первой половине 2025 года и будущего председательства в нем Литвы в 2027 году, а также начала нового институционального цикла ЕС, в рамках которого страны нашего региона получат важные портфели в новом составе Европейской комиссии, а в Вашингтоне будут избраны новые лидеры, необходимо укреплять сотрудничество единомышленников в нашем регионе. Мы должны быть едиными и творческими, чтобы голос нашего региона был хорошо слышен и в новом Брюсселе, и в новом Вашингтоне", - заявил глава комитета по европейским делам Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис.

Целью встречи также является подготовка к конференции парламентских комитетов по европейским делам, которая состоится в Будапеште в конце октября.

В воскресенье председатели комитетов планируют посетить пункт пропуска через государственную границу в Падварёнисе (около пункта пропуска Мядининкай - Каменный Лог) и аккумуляторный парк "Energy Cells". В понедельник в Сейме состоится пресс-конференция председателей комитетов по европейским делам парламентов стран Балтии и Польши.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    15-го сентября

    Ох, дай нам Бог, чтобы у нас после их решений вообще было бы электричество и желательно по цене, которую было реально оплатить.

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