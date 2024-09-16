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Президент требует заморозить зарплаты VIP-управленцев на 2 года 1

Политика
Дата публикации: 16.09.2024
BB.LV
Президент требует заморозить зарплаты VIP-управленцев на 2 года

Уже в этот четверг Сейм рассмотрит и наверняка уже одобрит в нулевом (передачу в комиссии) чтении очередную законодательную инициативу Эдгара Ринкевича

Итак, глава государства выполнил обещание и сегодня внес в парламент свою поправку в Закон "Об управлении частями капитала публичной персоны и обществ капитала". Поправка предусматривает, что на следующие два года приостанавливается рост вознаграждения членам совета и членам правлений публичных обществ капитала и публично-частных обществ капитала.

Если эта поправка будет принята Сеймом, что наверняка, то тогда в течении 2025-го и 2026-го года вознаграждение членам советов и членам правлений государственных и муниципальных обществ капитала не должно превышать вознаграждение, которое они получали по состоянию на 31-е августа.

Президент просит Сейм рассмотреть его законодательную инициативу в срочном порядке, то есть в двух чтениях.

Глава государства в своем сопроводительном письме парламенту особо подчеркивает, что в случаях, когда члены советов и правлений государственных и муниципальных обществ капитала получают зарплату главным образом за счет публичного финансирования(читай - денег налогоплательщиков), то нужно особо оценивать вопрос размера вознаграждения, в том числе в контексте возможностей госбюджета.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    16-го сентября

    Зряплаты не замораживать, а отменять нужно.

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