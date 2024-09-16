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Выражение недоверия, язык на работе и пособия. Сейм обсудит 1

Политика
Дата публикации: 16.09.2024
BB.LV
Выражение недоверия, язык на работе и пособия. Сейм обсудит

На ближайшем пленарном заседании Сейма будет предпринята очередная попытка сместить министра сообщений Каспара Бришкенса.

Глава минсообщений Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") скоро побьет рекорд в новейшей политике по числу попыток оппозиции уволить министра с должности. Уже дважды оппозиционные депутаты пытались добиться снятия господина Бришкенса и вот в ближайший четверг будет третья попытка - на сей раз со стороны депутатов от Национального объединения, хотя за выражение недоверия готова голосовать вся оппозиция. Очевидно, что министр и на сей раз удержится на своем посту, поскольку коалиционный договор запрещает правящим депутатам поддерживать подобные инициативы оппозиции.

В повестке дня пленарного заседания парламента и принятие уже в окончательном чтении языковых поправок в два закона. Поправки в Закон о труде фактически запретят работодателям требовать от работника владения иностранными языками - за исключением отдельных случаев, когда владение иностранными языками действительно необходимо и оправдано. Особо оговорен запрет требовать владения русским языком.

В свою очередь, принятие в четверг поправок в Закон о кредитных учреждениях заставит банки убрать из банкоматов до 30-го января следующего года русский язык.

Депутаты рассмотрят и поправки Национального объединения, призванные повысить социальное обеспечение и отцов, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

В повестку дня пленарного заседания включена и законодательная инициатива президента о замораживании зарплат членам правлений и советов государственных и муниципальных предприятий (обществ капитала).

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    16-го сентября

    Памятники добили, добьют язык, что дальше? Денег то в кошельках не добавится.

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