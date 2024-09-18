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Инициатива президента, кто голосовал за тайный план airBaltic и новые бюллетени на выборах 1

Политика
Дата публикации: 18.09.2024
BB.LV
Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

Завтра в Сейме будет жарко и интересно.

Львиная часть завтрашнего пленарного заседания будет посвящена сфера сообщений - сперва депутаты обсудят инициативу оппозиции о выражении недоверия министру сообщений Каспару Бришкенсу, а затем в комиссию Сейма будет передан срочный запрос по ситуации вокруг airBaltic - запрос уже на имя премьера подали депутаты оппозиционного Объединенного списка. Парламентариев интересует, как голосовали министры на закрытом заседании правительства, когда обсуждался вопрос о сокращении основного капитала на 571 миллион евро. Также депутаты хотят знать по поводу решения начать продавать акции национальной авиакомпании на бирже и продать небольшую часть акций стратегическому инвестору.

Завтра же депутаты передадут в комиссию Сейма и президентские поправки, которые предусматривают замораживание на два года роста вознаграждения членов правлений и советов государственных и муниципальных обществ капитала. Эдгарс Ринкевич, напомним, просит принять данный закон в срочном порядке, то есть в двух чтениях.

Парламент на пленарном заседании в четверг примет в окончательном чтении поправки, которые запретят использовать русский язык в банкоматах. В свлю очередь, поправки в Закон о труде практически лишат работодателей возможности требовать от работника владения иностранными языками для работы на внутренним рынке и прежде всего русским языком.

Сейм готов начать рассмотрение предложений Центризбиркома о введении нового формата избирательных бюллетеней - если соответствующие изменения будут приняты, то избирателям вместо "плюсиков" и вычеркиваний нужно будет напротив фамилий кандидатов в депутаты раскрашивать кружок или в зеленый цвет (это будет считаться плюсиком кандидату) или в красный (это будет считаться вычеркиванием кандидата).

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    18-го сентября

    Со всеми ничего интересного нет, решения приняты и известны, кроме последнего. Там будут дебаты по поводу цвета и кружок выбрать или овал, или все таки квадратик, или может нужно будет нарисовать аусеклис.

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