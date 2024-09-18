Львиная часть завтрашнего пленарного заседания будет посвящена сфера сообщений - сперва депутаты обсудят инициативу оппозиции о выражении недоверия министру сообщений Каспару Бришкенсу, а затем в комиссию Сейма будет передан срочный запрос по ситуации вокруг airBaltic - запрос уже на имя премьера подали депутаты оппозиционного Объединенного списка. Парламентариев интересует, как голосовали министры на закрытом заседании правительства, когда обсуждался вопрос о сокращении основного капитала на 571 миллион евро. Также депутаты хотят знать по поводу решения начать продавать акции национальной авиакомпании на бирже и продать небольшую часть акций стратегическому инвестору.

Завтра же депутаты передадут в комиссию Сейма и президентские поправки, которые предусматривают замораживание на два года роста вознаграждения членов правлений и советов государственных и муниципальных обществ капитала. Эдгарс Ринкевич, напомним, просит принять данный закон в срочном порядке, то есть в двух чтениях.

Парламент на пленарном заседании в четверг примет в окончательном чтении поправки, которые запретят использовать русский язык в банкоматах. В свлю очередь, поправки в Закон о труде практически лишат работодателей возможности требовать от работника владения иностранными языками для работы на внутренним рынке и прежде всего русским языком.

Сейм готов начать рассмотрение предложений Центризбиркома о введении нового формата избирательных бюллетеней - если соответствующие изменения будут приняты, то избирателям вместо "плюсиков" и вычеркиваний нужно будет напротив фамилий кандидатов в депутаты раскрашивать кружок или в зеленый цвет (это будет считаться плюсиком кандидату) или в красный (это будет считаться вычеркиванием кандидата).