Пока дрон не грянет: премьер Силиня едет в Резекненский край

В пятницу премьер-министр Эвика Силиня посетит с региональным визитом город Резекне и Резекненский край, где недавно упал российский боевой беспилотник типа "Шахед".

Силиня встретится с руководством самоуправлений, предпринимателями и посетит образовательные учреждения, сообщили в Государственной канцелярии.

У премьера запланированы встречи с руководством и депутатами Резекненского края, а также с временной администрацией города Резекне.

Кроме того, в ходе визита премьер посетит колледж Государственной пограничной охраны, Резекненскую технологическую академию и Резекненскую основную школу - центр развития, сообщили в Госканцелярии.

В Резекне премьер также примет участие в открытии Резекненского офиса телекоммуникационного оператора "Bite". Кроме того, у нее запланировано посещение предприятия ООО "Baltic bullets" и дочернего предприятия АО "Latvijas Finieris" - ООО "Verems".

Посетит ли Силиня место падения БПЛА, не сообщается.