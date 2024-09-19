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Пока дрон не грянет: премьер Силиня едет в Резекненский край 1

Политика
Дата публикации: 19.09.2024
BB.LV
Пока дрон не грянет: премьер Силиня едет в Резекненский край
ФОТО: LETA

В пятницу премьер-министр Эвика Силиня посетит с региональным визитом город Резекне и Резекненский край, где недавно упал российский боевой беспилотник типа "Шахед".

Силиня встретится с руководством самоуправлений, предпринимателями и посетит образовательные учреждения, сообщили в Государственной канцелярии.

У премьера запланированы встречи с руководством и депутатами Резекненского края, а также с временной администрацией города Резекне.

Кроме того, в ходе визита премьер посетит колледж Государственной пограничной охраны, Резекненскую технологическую академию и Резекненскую основную школу - центр развития, сообщили в Госканцелярии.

В Резекне премьер также примет участие в открытии Резекненского офиса телекоммуникационного оператора "Bite". Кроме того, у нее запланировано посещение предприятия ООО "Baltic bullets" и дочернего предприятия АО "Latvijas Finieris" - ООО "Verems".

Посетит ли Силиня место падения БПЛА, не сообщается.

#эвика силиня
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    19-го сентября

    Чего, сама дроны караулить будет?

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    2

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