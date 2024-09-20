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Почему власти так поступили с пенсионными фондами? Три причины 1

Политика
Дата публикации: 20.09.2024
BB.LV
Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

Нынешним пенсионерам ничего не грозит - напротив, их нетто-пенсии (сумма "на руки") даже вырастут.

Как известно, из всех предложенных налоговых изменений народу больше всего не понравилось намерение правительства перераспределить средства, отчисляемые в первый и второй пенсионный уровни. Напомним: социальные партнеры и коалиция предложило уменьшить ежемесячные отчисления наемных работников во второй пенсионный уровень на 1% и этот 1% направить в первый пенсионный уровень. Вчера Кабинет Министров на внеочередном заседании уже одобрил эту инициативу и вскоре она будет направлена в Сейм. Однако маловероятно, что сеймовское большинство "ослушается" правительство и правящую коалицию. А значит вопрос перераспределения средств в пенсионных фондах уже практически решен. Почему же политики пошли на такой шаг? Назовем три основных причины.

Причина первая - из-за введения единого необлагаемого минимума и изменения системы подоходного налога с населения в следующем году уменьшатся поступления в том числе и в социальный бюджет, включая, разумеется, и в первый пенсионный уровень, из которого платятся пенсии нынешним пенсионерам. К тому же в этом году наметилась неблагоприятная тенденция - расходы социального бюджета превысили поступления в него. Поэтому и было принято решение "чуть-чуть" уменьшить отчисления во второй пенсионный уровень, то есть в личные накопления пока еще работающих латвийцев, и тем самым компенсировать недополученный доход в первом пенсионном уровне. К тому же эта мера временная - на два года, - и затем, при благоприятной ситуации, можно будет вернуться к прежнему размеру отчислений во второй уровень - то есть к 6%.

Причина вторая - основными средствами второго пенсионного уровня управляют банки, с которыми у правительства Силини, мягко говоря, натянутые отношения. И по причине огромной прибыли банков, и по причине, как полагают в коалиции, нежелания банков вкладываться в развитие народного хозяйства. Вероятно, в коалиции "чувствуют", что и избиратели не особо "любят" банки, а стало быть уменьшение отчислений во второй пенсионный уровень особого негодования у жителей не вызовет.

И, наконец, третья причина - во втором пенсионном уровне уже накоплено порядка 8 миллиардов евро и все эти деньги "работают" за пределами Латвии - то есть они инвестированы в зарубежный бизнес. При этом особую прибыль эти деньги их владельцам - работающим латвийцам, - эта инвестиционная деятельность не приносит. Поэтому правящие решили, что если на каком-то этапе уменьшить отчисления во второй пенсионный уровень, то по крайней мере в ближайшем будущем латвийцы не пострадают - если какой-то негативный эффект и будет, то только у тех, кто выйдет на пенсию лет через 10...

Так или иначе, но нужно признать, что это менее болезненный вариант, чем, к примеру, повышение НДС, которое бы ударило по сегодняшним доходам населения.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    21-го сентября

    4 причина В результате тупой налоговой политики критически уменьшилось количество рабочих мест, в результате упал сбор налогов и выплачивать пенсии реально не хватает. Так как никто ничего в этом смысле делать не собирается, то ситуация только ухудшится.

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