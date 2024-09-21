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Что ведет Латвию к банкротству? И как этого избежать 1

Политика
Дата публикации: 21.09.2024
BB.LV
Что ведет Латвию к банкротству? И как этого избежать
ФОТО: LETA

В начале следующего месяца, 6 октября, в 18:00 в доме Латышского общества в Риге состоится конференция консервативной мысли "Demos" под названием "Что ведёт Латвию к банкротству?", сообщили организаторы мероприятия агентству ЛЕТА.

Участники будут искать ответы на вопрос, что нужно сделать, чтобы предотвратить банкротство государства.

В дискуссии примут участие Ринголдс Балодис, Арнис Кактиньш, Антон Лямин, Айгарс Ростовскис, Айварс Стракшас, Дидзис Шмитс, Гунтарс Витолс и Иварс Зариньш. Модератором выступит Ансис Клинтсонс.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    22-го сентября

    Что делать, как раз известно, снизить налоги на рабсилу и затраты на ресурсы, главное электричество. Конференция нужна для того, чтобы не делать то что нужно, а поговорить о других вариантах, которые все равно не сработают.

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