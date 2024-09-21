Что ведет Латвию к банкротству? И как этого избежать

В начале следующего месяца, 6 октября, в 18:00 в доме Латышского общества в Риге состоится конференция консервативной мысли "Demos" под названием "Что ведёт Латвию к банкротству?", сообщили организаторы мероприятия агентству ЛЕТА.
Участники будут искать ответы на вопрос, что нужно сделать, чтобы предотвратить банкротство государства.
В дискуссии примут участие Ринголдс Балодис, Арнис Кактиньш, Антон Лямин, Айгарс Ростовскис, Айварс Стракшас, Дидзис Шмитс, Гунтарс Витолс и Иварс Зариньш. Модератором выступит Ансис Клинтсонс.
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