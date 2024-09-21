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Латвия продолжит отстаивать равенство женщин - Браже 1

Политика
Дата публикации: 21.09.2024
BB.LV
Латвия продолжит отстаивать равенство женщин - Браже
ФОТО: LETA

Латвия продолжит отстаивать равенство женщин и защиту их прав, заявила агентству LETA министр иностранных дел Байба Браже (JV) после встречи женщин-министров иностранных дел в Торонто, Канада.

В Министерстве иностранных дел (МИД) сообщили, что на этой неделе министр иностранных дел участвовала во встрече женщин-министров иностранных дел, организованной министром иностранных дел Канады и министром иностранных дел и торговли Ямайки. На встрече, в которой приняли участие 14 женщин-министров из разных регионов мира, обсуждались вопросы гендерного равенства.

Браже на встрече отметила вклад Канады в продвижение темы "Женщины, мир и безопасность" по всему миру, включая поддержку процесса разработки Национального плана действий Латвии по этой теме. Также министр подчеркнула, что "Женщины, мир и безопасность" является одним из приоритетов Латвии, особенно в ООН.

Она указала, что Латвия длительное время выступает за гендерное равенство, образование и продвижение участия женщин, а также признает решающую роль программы ООН "Женщины, мир и безопасность" в обеспечении международного мира и устойчивого развития. Латвия продолжит защищать права женщин, в том числе оказывая помощь жертвам сексуального насилия в вооруженных конфликтах.

"Гендерное равенство не измеряется только количеством женщин на должностях. Важно, чтобы женские голоса имели значение. Женщины-политики могут и должны использовать свою перспективу, опыт, знания и позицию, чтобы вносить конструктивный вклад в законодательные и политические процессы страны", — сказала Браже.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    21-го сентября

    Эту уже допустили в правительство, и сложно сказать, что она приносит пользу обществу.

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