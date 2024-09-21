Ринкевич вручил Почётную грамоту отставному капитану ВМС США

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич в пятницу, 20 сентября, в ходе рабочей поездки в Сан-Франциско, США, вручил Почётную грамоту отставному капитану ВМС США Илмару Крастсу, сообщила агентству LETA Канцелярия президента.

В Почётной грамоте Ринкевич подчёркивает, что Крастс, с его рвением и глубокой верой в безопасную и сильную Латвию после восстановления независимости, помог в создании вооружённых сил Латвийского государства.

«Вы являетесь примером для каждого латыша, как развивать и делиться любовью к Родине с другими. Вы верно служили Латвии», — написано в Почётной грамоте президента, добавив, что от имени Латвии президент выражает признание за самоотверженный вклад Крастса в защиту и безопасность страны.

Грамота была вручена Крастсу во время встречи президента с латвийской диаспорой в Сан-Франциско.

Крастс родился 14 октября 1934 года. Он стал первым офицером военно-морских сил латышского происхождения, который получил звание капитана в ВМС США. В 1991 году Крастс участвовал в создании Балтийского института США, где он также исполнял обязанности президента института.

Этот институт был основан отставными офицерами вооружённых сил США латышского, эстонского и литовского происхождения, общественными деятелями, учёными и пенсионерами министерства обороны США с целью создания организации, которая могла бы помочь странам Балтии создать свои вооружённые силы после восстановления независимости. Также целью института было информирование американской общественности о Балтийских странах и необходимой для них помощи в вопросах обороны, уточнили в канцелярии.

С 11 августа 1999 года Крастс был советником министра обороны Гирта Валдиса Кристовскиса по военным вопросам. С июля 2001 года он исполнял обязанности советника Министерства обороны по вопросам расширения НАТО в посольстве Латвии в США.

16 октября 2004 года Крастс был награждён орденом Виестура и назначен командором ордена Виестура.