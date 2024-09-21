Война в Украине жёстко ударила по сфере туризма Латвии

Политика
Дата публикации: 21.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Война в Украине жёстко ударила по сфере туризма Латвии
ФОТО: Global Look Press

Украинский конфликт спровоцировал кризис въездного туризма в странах Балтии, и особенно в Латвии. Об этом говорится в новом отчете Европейской туристической комиссии (ETC).

Исходя из статистики туристического потока, ряд европейских стран потерял имидж безопасного места для отдыха на фоне сложившегося военного кризиса, заключили аналитики. По мере эскалации конфликта туристическая активность поутихла в Польше, Чехии и Финляндии, но в особенности — в странах Балтии.

Так, в Латвии количество международных прибытий сократилось на 34 процента — такой показатель не фиксировался в стране со времен пандемии коронавируса. В Эстонии число международных прибытий снизилось на 15 процентов, а в Литве — на 14 процентов.

Больше всего в результате боевых действий пострадал туристический сектор экономики Кипра — страна полностью лишилась украинского рынка и на 90 процентов потеряла российский. Без этих двух приоритетных направлений въездного туризма осталась и Болгария.

