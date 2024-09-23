Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Власти Латвии добрались и до пенсий по выслуге лет 1 3762

Политика
Дата публикации: 23.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Власти Латвии добрались и до пенсий по выслуге лет

Правящая коалиция готова "отреформировать" и еще одну пенсионную систему.

Сегодня после заседания коалиционного совета министр финансов Арвилс Ашераденс сообщил, что правительство намерено всерьез заняться системой пенсий по выслуге лет.

Речь может идти и о повышении возраста выхода на пенсию по выслуге лет.

Также может быть решено, что человек, уже получивший право выйти на пенсию по выслуге лет, продолжит работу в той же службе (к примеру, в полиции, в вооруженных силах, в пожарно-спасательной службе) - то есть он будет получать и пенсию по выслуге лет, и продолжать работать в этом же учреждении. Это позволит решить проблему нехватки кадров.

Нельзя исключить и пересмотра критериев по предоставлению права на пенсию по выслуге лет.

×
Читайте нас также:
#пенсии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
10
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео