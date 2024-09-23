Сегодня после заседания коалиционного совета министр финансов Арвилс Ашераденс сообщил, что правительство намерено всерьез заняться системой пенсий по выслуге лет.

Речь может идти и о повышении возраста выхода на пенсию по выслуге лет.

Также может быть решено, что человек, уже получивший право выйти на пенсию по выслуге лет, продолжит работу в той же службе (к примеру, в полиции, в вооруженных силах, в пожарно-спасательной службе) - то есть он будет получать и пенсию по выслуге лет, и продолжать работать в этом же учреждении. Это позволит решить проблему нехватки кадров.

Нельзя исключить и пересмотра критериев по предоставлению права на пенсию по выслуге лет.