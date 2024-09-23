Депутаты Сейма от "ТБ-Visu Latvijai" все еще пытаются запустить процедуру языковой проверки своих коллег по парламенту с тем, чтобы потом можно было этих коллег лишить мандатов.

Продолжается эпопея с возможной принудительной отправкой двух депутатов Сейма от партии "Стабильности!" Виктора Пучки и Ефимия Клементьева на проверку владения госязыком в Центр содержания образования. Напомним: согласно закона о регламенте работы Сейма, если у депутатов появляются сомнения в том, что их коллега (коллеги) владеют латышским на должном уровне, то тогда не менее 20 депутатов могут отправить своих коллег в Центр содержания образования для проверки, насколько эти слуги народа владеют госязыком. Инициаторами сбора подписей за отправку на экзамены В. Пучку и Е. Клементьева выступили представители фракции Национального объединения "ТБ-Visu Latvijai". Однако за неделю с небольшим им удалось собрать пока лишь 18 подписей.

"Вместо того, чтобы заняться решением тех проблем, которые реально волнуют латвийцев - прежде всего экономических, - наши коллеги по Сейму решили устроить языковую экзекуцию. Понятно, что цель совсем иная - в желании запугать русскоязычную оппозицию в Сейме, заткнуть нам рот. Не удастся!" - прокомментировал ситуацию руководитель парламентской фракции "Стабильности!" Алексей Росликов.

Отметим, если депутаты провалят экзамен по латышскому или не явятся на него, то Сейм может начать процедуру лишения Пучки и Клементьева депутатских мандатов!