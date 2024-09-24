Депутат Рижской думы назвала Израиль террористическим государством и лишилась партийного билета

Дата публикации: 24.09.2024
Зане Пупола.

ФОТО: LETA

Поссорившись с однопартийцами по поводу ударов Израиля по Ливану, депутат Рижской думы Зане Пупола вышла из партии «Прогрессивные», сообщает Латвийское телевидение.

Пупола в своем Твиттере сравнила действия Израиля с Россией и назвала обе страны террористическими государствами.

На это отреагировал руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваевс, заявив, что партия категорически отмежевывается от позиции, которая приравнивает Израиль к России. По его словам, такие заявления и сравнения недопустимы.

В ответ на это Пупола назвала Шуваевса членом группировки «фанатов геноцида» и заявила, что ей стыдно. Конфликт в партии усилился, и Пупола вместе с двумя другими членами партии подала заявления о выходе из «Прогрессивных».

Руководитель фракции «Прогрессивные» в Рижской думе Мартиньш Косович выразил надежду, что Пупола продолжит свою работу в составе фракции.

Как сообщалось, в Ливане число погибших за два дня израильских ударов увеличилось до 558 человек, а число раненых — до 1835. Среди погибших около 50 детей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник назвал удары по Ливану превентивной атакой. Во вторник ВВС Израиля продолжили удары по Ливану.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
