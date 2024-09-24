Необходимо делать дальнейшие шаги в процессе принятия санкций против России и ее "теневого флота", следует также усилить сотрудничество с третьими странами, чтобы предотвратить возможности обхода санкций, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), в ходе 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр приняла участие во встрече министров иностранных дел стран Балтии и Северных стран (NB8) с министром иностранных дел Украины, а также в организованном госсекретарем США Энтони Блинкеном глобальном совещании на высшем уровне по искусственному интеллекту.

На совещании министров иностранных дел G7+ по поддержке энергетического сектора Украины министр подчеркнула не только необходимость безотлагательного оказания поддержки для восстановления и укрепления украинской энергосистемы, но и важность ослабления боевого потенциала России.

Браже подчеркнула, что важно ограничить возможности России продолжать систематических атаки на Украину, особенно направленные против мирного населения и энергоинфраструктуры. Все сошлись во мнении, что необходимо подорвать боеспособность России, в том числе путем создания ограничений ее военной индустрии и предотвращения возможностей обхода санкций. Оказанная латвийскими энергетическими предприятиями энергетическому сектору Украины практическая поддержка в этом году распространяется на несколько электростанций, гидростанций, генераторов, а также более 50 трансформаторов.

Вместе с министрами иностранных дел NB8 Браже встретилась с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. В фокусе обмена мнениями с новым министром иностранных дел Украины был скоординированный подход к сохранению и наращиванию международной поддержки Украины. Страны NB8 подтвердили готовность оказывать дальнейшую финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине в борьбе с агрессором.

Министр иностранных дел также встретилась с представителями "Google", с которыми обсудила возможности углубления сотрудничества в сфере новых технологий на основе преимуществ и инноваций латвийского информационно-технологического сектора, в том числе в сфере безопасности. Министр ознакомила представителей "Google" с планами Латвии по созданию Национального центра искусственного интеллекта.

Кроме того, Браже приняла участие в организованном госсекретарем США Энтони Блинкеном совещании по искусственному интеллекту, с фокусом на безопасное и надежное применение искусственного интеллекта в содействии устойчивому развитию. По мнению Браже, у Латвии хорошие наработки в этой сфере в частном секторе, поэтому важно налаживать научное и технологическое партнерство на международном уровне, чтобы способствовать дальнейшему развитию. Латвия выступает за баланс возможностей и потенциальных рисков, создаваемых искусственным интеллектом. Возможности искусственного интеллекта можно было бы использовать как в развитии экономики, так и в укреплении кибербезопасности, отметила министр иностранных дел.

На неформальной встрече министров иностранных дел Европейского союза (ЕС) обсуждались два вопроса - напряженность на Ближнем Востоке и агрессия России против Украины. Министры подчеркнули необходимость добиться немедленного прекращения огня в Газе и предотвратить эскалацию ситуации в регионе.

Помимо мероприятий этого дня у министра иностранных дел состоялась двусторонняя встреча с министром иностранных дел Лихтенштейна Доминик Хаслер, на которой обсуждалось сотрудничество в обеспечении ответственности России за военные действия против Украины.

79-й сессия Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 21 сентября по 30 сентября. Параллельно с дискуссиями об актуальных международных событиях на этой сессии важное внимание уделяется укреплению основанного на правилах международного порядка.

Латвию на мероприятиях представляют президент Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел и министр здравоохранения Хосам Абу Мери.