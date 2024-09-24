Сегодня на заседании правительственного тематического комитета по Rail Baltica был представлен очередной план реализации проекта, из которого вытекает, что Rail Baltica будет вводится в строй поэтапно. Причина очевидна - на все и сразу нет денег.

Между тем, руководитель парламентской следственной комиссии по Rail Baltica Андрис Кулбергс сегодня в эфире Латвийского радио предположил, что поезда не начнут курсировать и в 2035-м году!

Он же сегодня вечером уже в эфире ЛТВ посетовал на то, что проекту до сих пор так и не присвоили статус объекта и военного предназначения, а это бы, возможно, помогло привлечь иные источники финансирования.

Пока это все еще объект гражданско-социальной инфраструктуры.