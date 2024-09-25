Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Зарплаты в госуправлении слишком низкие, сотрудников слишком много» - Шмитс 1 1773

Политика
Дата публикации: 25.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Зарплаты в госуправлении слишком низкие, сотрудников слишком много» - Шмитс

Депутат Сейма Дидзис Шмитс высказал в эфире TV24 серьезную критику эффективности государственного управления. По его мнению, государственное управление слишком велико.

«У нас есть мозги, которые могли бы ответить, какова вероятность потенциального получения «Rail Baltic» европейских денег, но они не используются. Они все в частном секторе», — говорит Шмитс о наличии образованных и умных людей на рынке труда.

По его словам, зарплаты в госуправлении слишком низкие, а сотрудников слишком много, поэтому светлые умы уходят в частные компании. Депутат считает, что расходы на государственное управление следует сократить, предоставив больше полномочий госсекретарям. «Я бы сказал, что мы легко можем сократить бюджеты почти всех министерств вдвое», - Шмитс предлагает предоставить госсекретарю больше свободы действий при найме сотрудников.

Депутат выражает уверенность, что госуправление сократится как минимум в пять-десять раз: «Но качество обязательно повысится! Вы не можете нанять человека, которому не платят».

Шмитс подчеркивает: «Бюрократический аппарат раздут, потому что у нас какая-то единая система оплаты труда». Он уверен, что такие реформы повысят эффективность государственного управления и снизят расходы.

×
Читайте нас также:
#политики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео