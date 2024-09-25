Депутат Сейма Дидзис Шмитс высказал в эфире TV24 серьезную критику эффективности государственного управления. По его мнению, государственное управление слишком велико.

«У нас есть мозги, которые могли бы ответить, какова вероятность потенциального получения «Rail Baltic» европейских денег, но они не используются. Они все в частном секторе», — говорит Шмитс о наличии образованных и умных людей на рынке труда.

По его словам, зарплаты в госуправлении слишком низкие, а сотрудников слишком много, поэтому светлые умы уходят в частные компании. Депутат считает, что расходы на государственное управление следует сократить, предоставив больше полномочий госсекретарям. «Я бы сказал, что мы легко можем сократить бюджеты почти всех министерств вдвое», - Шмитс предлагает предоставить госсекретарю больше свободы действий при найме сотрудников.

Депутат выражает уверенность, что госуправление сократится как минимум в пять-десять раз: «Но качество обязательно повысится! Вы не можете нанять человека, которому не платят».

Шмитс подчеркивает: «Бюрократический аппарат раздут, потому что у нас какая-то единая система оплаты труда». Он уверен, что такие реформы повысят эффективность государственного управления и снизят расходы.