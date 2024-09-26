Латвийские самоуправления едва сводят концы с концами и требуют у государства помощи 1 1049

Дата публикации: 26.09.2024
Самоуправления требуют на 40 млн евро увеличить долю государства в фонде выравнивания финансов самоуправлений, сообщили в Латвийском союзе самоуправлений (ЛСС) после состоявшихся в среду переговоров с Министерством финансов.

Как указали в ЛСС, по ряду вопросов с Минфином достигнуто соглашение, но разногласия еще остаются, в частности, по финансированию.

ЛСС требует увеличить на 40 млн евро дотацию из государственного бюджета в фонд выравнивания финансов самоуправлений, что позволило бы им покрыть рост расходов, связанных с принятыми государством решениями.

Благодаря увеличению дотации необходимую поддержку получат все самоуправления, которые сталкиваются с серьезными проблемами, в том числе Рига и столичный регион.

Как подчеркнул во время переговоров председатель ЛСС Гинтс Каминскис, в последние три года самоуправления выживали и сталкивались с серьезными финансовыми трудностями, а в прошлом году 19 самоуправлениям было сложно сбалансировать свой бюджет. Однако прирост налоговых поступлений в госбюджет за последние четыре года был значительно выше, чем в бюджеты самоуправлений, поэтому государство и местные органы власти не находятся в равном положении.

По данным ЛСС, решения, принятые государством за последние два года и влияющие на бюджеты самоуправлений, обошлись им почти в 200 млн евро, поэтому резервы самоуправлений исчерпаны, а заимствование средств больше не может рассматриваться как долгосрочное решение.

Положение самоуправлений в последние годы также ухудшалось из-за сокращения доли поступлений в их бюджеты подоходного налога с населения (ПНН) с 80% до 75%. В ходе переговоров ЛСС призвал пересмотреть это соотношение в пользу самоуправлений, чтобы обеспечить стабильное и предсказуемое базовое финансирование в долгосрочной перспективе.

В связи с планируемыми изменениями налоговой политики правительство обещает самоуправлениям полностью компенсировать изменения в поступлениях ПНН, выделив дополнительные дотации из госбюджета для выполнения автономных функций.

ЛСС подчеркивает, что негативные последствия любых изменений должны быть компенсированы полностью. В то же время правительство намерено и впредь гарантировать самоуправлениям выполнение прогнозов по ПНН в полном объеме.

3 октября протокол соглашения и разногласий между правительством и самоуправлениями в рамках проекта на будущий год будет рассмотрен на заседании думы ЛСС.

Ранее Минфин и ЛСС договорились о сохранении в 2025 году прежнего порядка выравнивания финансов самоуправлений, при этом будет продолжена работа над предложениями по изменению этой системы.

