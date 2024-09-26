Напомним, что депутаты Сейма от фракции "Прогрессивные" играли заметную роль в создании группы латвийского парламента по связям с Палестинской автономией.

Но после терактов 7 октября прошлого года работа группы была приостановлена — до того момента, пока администрация Палестинской автономии не осудит теракты, совершенные боевиками Хамас.

Осуждения, кстати, так и не последовало. Зато рядовые активисты партии "Прогрессивные" в социальных сетях поддерживали именно палестинцев, участвовали в соответствующих демонстрациях. Примечательно, что в этих действиях не были замечены те "прогрессивные", которые обладали реальной властью — депутаты самоуправлений и тем более Сейма.

Но вот в этот вторник нашла коса на камень. Депутат Рижской думы от "Прогрессивных" Зане Пупола, назвала Израиль террористическим государством.

Председатель партии Андрис Шуваев крайне негативно оценил поведение коллеги Пуполы, поспешив побыстрее публично отмежеваться от высказываний своего однопартийца.

Это и понятно: "Прогрессивные" входят в правительственную коалицию и, разумеется, не могут позволить себе подобную происламисткую позицию, которая идет вразрез и с позицией стратегического союзника Латвии — Соединенных Штатов.

Зане Пупола очень обиделась и заявила о выходе из партии. "Мне стыдно за тебя. Группа геноцида", — плюнула она вслед бывшему партайгеноссе Шуваеву.

Вместе с ней ряды "Прогрессивных" покинули еще две пропалестински настроенные активистки этой левой партии — Селма Левренце и Линда Аренде.

Селма Левренце, которая в социальной сети X активно публикует сообщения о судьбе палестинцев, заявила, что, возможно, в будущем еще вернется в партию "Прогрессивные", "если меня кто–то примет".

По слухам, бурная пропалестинская активность отдельных членов этой партии уже давно беспокоит руководителей "прогрессивных", и они даже рады тому, что эта тройка активисток сама покинула ряды политической организации. Позиция этих женщин явно противоречит внешнеполитическому курсу ЛР.

Добавим, что фракция "Прогрессивные" в Рижской думе за четыре года работы этого созыва столичного самоуправления заметно уменьшилась. Если изначально фракция состояла из 18 депутатов, то сегодня в ней осталось всего 11 думцев. Если же Пупола выйдет не только из партии, но и из думской фракции, то останется всего 10 депутатов.