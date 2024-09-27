Партия сообщила, что обратилась в Музей оккупации Латвии и Латвийский военный музей, чтобы получить мнение специалистов и историков о личности и исторических деяниях Фабрициуса, а также о военной форме государства-агрессора, изображенной на памятнике. Получено подтверждение военных действий Фабрициуса против независимости Латвийского государства. Нацобъединение предлагает демонтировать памятнику согласно закону о запрете на экспонирование в Латвии объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже.

"Мы должны показать молодому поколению Латвии, что у нас нет ни общей истории, ни общего будущего с защитниками российской власти в Латвии", - говорит депутат Артурс Бутанс.

Фабрициус (1877-1929) боролся против независимости Латвии в ходе боев за свободу в 1918 году в качестве военного комиссара 2-й Новгородской стрелковой дивизии Красной армии.

Памятник Фабрициусу в Вентспилсе установили в декабре 1953 года.

Партия отмечает, что с аналогичным обращением к председателю Вентспилсской думы Янису Витолиньшу обратилась организация "Центр общественной памяти", которая призвала демонтировать памятник ко Дню Лачплесиса. В своем заявлении представители организации ссылаются на решение Сената Верховного суда, в котором говорится, что закон обязывает самоуправление оценить соответствие памятников на своей территории критериям, указанным в статье 3 закона о запрете на экспонирование в Латвии объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже. Это будет решение, основанное на правильном применении правовой нормы, а не политическое решение самоуправления, считает Нацобъединение.