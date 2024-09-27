Силиня назвала условия, чтоб в Латвии жить стало сильно получше

Дата публикации: 27.09.2024
Для роста народного хозяйства и благосостояния общества важны и инвестиции, и экспорт, и инновации, заявила в пятницу на открытии совещания на высоком уровне правительства Латвии и Совета иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) премьер-министр Эвика Силиня.

В своем выступлении премьер-министр поблагодарила FICIL и всех, кто включился в решение многих важных для экономики вопросов, в том числе по уменьшению бюрократии в сфере недвижимости.

Вскоре в правительстве предполагается рассмотреть проект в сфере недвижимости, который сократит сроки строительства, изменит регулирование, сроки оформления документов по планированию развития территории. Силиня отметила, что такие изменения важны для каждого инвестора и бизнеса в целом.

В четверг, 26 сентября, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ("FinCEN") объявила о снятии санкций с "ABLV Bank". Силиня отметила, что это решение 2018 года повлекло тяжелые последствия для репутации Латвии, поэтому решение об отмене санкций улучшит инвестиционную среду и международную репутацию Латвии.

Кроме того, чтобы повысить доверие предпринимателей к государственному правлению и его эффективность, при работе над бюджетом этого года потребуется подготовить несколько решений по повышению эффективности госуправления и предотвращению перекрывания функций, сказала Силиня.

Она рассказала, что планируется повысить открытость, цифровизацию государственного управления, а также углубить межведомственное и частное сотрудничество.

При этом премьер-министр подчеркнула, что сейчас вместе с ведущими университетами и производствами начато создание Национального центра искусственного интеллекта, что "важно, особенно в то время, когда развитие нашей индустрии связано с безопасностью". В том числе в ходе военных учений "Намейс" был проявлен высокий интерес к развитию оборонной промышленности.

Силиня подчеркнула, что до сих пор правительство утвердило ряд мер и изменило законы, чтобы упорядочить систему привлечения иностранной рабочей силы.

Кроме того, в течение этого года была проделана большая работа по внедрению Национального плана по энергетике и климату на 2021-2030 годы (НПЭК), однако сейчас это открытый документ, который еще претерпит изменения.

Председатель правления FICIL Злата Элксниня-Защиринска подчеркнула, что FICIL ежегодно предлагает несколько рекомендаций, важных не только для иностранных инвесторов, но и для любого инвестора в Латвии. В том числе необходимо говорить о снижении административной нагрузки, вопросах человеческого капитала, долгосрочных планах, цифровизации, эффективизации и о том, как сделать Латвию привлекательной для привлечения новых и существующих инвестиций.

Как сообщалось, в пятницу проходит 28-е совещание на высоком уровне правительства Латвии и Совета иностранных инвесторов в Латвии, на котором правительство и инвесторы обсуждают инвестиционную среду в Латвии и необходимые меры по ее развитию.

