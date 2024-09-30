Электропоезда, зарубежное кино и язык. Депутаты обсудят 1 1115

Дата публикации: 30.09.2024
Также в Сейме на этой неделе обсудят проблемы образования детей украинских беженцев и новый формат избирательных бюллетеней.

Ближайшее пленарное заседание Сейма обещает быть недолгим, но в повестке дня есть несколько важных вопросов. Так планируется рассмотреть запрос депутатов Национального объединения министру сообщений Каспару Бришкенсу по поводу выполнения чешской компанией Škoda Vagonka договорных обязательств по поставке электропоездов. Депутаты "зацепились" за слова министра о том, что он будет готов применить финансовые санкции за срыв графика поставок. И парламентарии хотят узнать, почему же дальше угроз министр не пошел.

Депутаты той же фракции подготовили и проект постановления Сейма с поручением министру экономики внести изменения в правила Кабмина с тем, чтобы упростить и ускорить процесс софинансирования из госказны съемок в Латвии зарубежных фильмов, что потом даст государству прибыль.

Также планируется дать зеленый свет собранным правыми фракциями Сейма подписям для отправки двух депутатов - Ефимия Клементьева и Виктора Пучку на проверку владения госязыком. Экзаменовать депутатов будет Центр содержания образования.

Сразу три комиссии Сейма накануне пленарного заседания обсудят проблему, связанную с обучением в школах и детских садах детей украинских беженцев. Принятые недавно поправки обязывают украинских гражданских лиц в Латвии отдавать своих детей на обучение в латвийские учебные заведения, даже если дети удаленно обучаются в украинских школах.

Также накануне пленарного заседания комиссия по госуправлению и делам самоуправлений продолжит обсуждение поправок в Закон о выборах в самоуправления, которые предусматривают в том числе введение новых избирательных бюллетеней, где вместо плюсов и вычеркиваний избирателям предложат поставить рядом с фамилией кандидата знак "за" или "против".

Автор - Абик Элкин
