Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ), возражая против законопроекта о государственном бюджете на следующий год, призвал найти дополнительные средства для здравоохранения, сократив финансирование обороны.

В понедельник на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству председатель ЛПРЗСУ Валдис Керис заявил, что именно из-за недостаточного финансирования медицины, согласно последним данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), за год в Латвии умирает на 5500 человек больше, чем в среднем по Европе.

Керис отметил, что сфера здравоохранения является приоритетом для правительства на словах, а не на деле, поскольку поданный отраслью запрос на "прожиточный минимум" - 153,27 млн евро - правительство не удовлетворило.

"Да, минимум обязательств по НАТО составляет 2% [внутреннего валового продукта (ВВП)]. Да, Украине надо помогать, чтобы было 2,5% [от ВВП], но остальное нужно направить на здравоохранение, чтобы было меньше смертей, которые возможно предотвратить", - заявил Керис.

Он призвал выделить для медицины финансирование из средств, которые запланированы для софинансирования проектов из фондов Европейского союза (ЕС).

Как подчеркнул Керис, ситуация в здравоохранении тяжелая, и это не только оценка профсоюза, но и экспертов ОЭСР и Еврокомиссии.

По его мнению, в том, что население Латвии стремительно сокращается, виновато необоснованно низкое финансирование государственного здравоохранения, что является причиной высокой преждевременной смертности, длинных очередей за услугами здравоохранения, а значит, и недовольства людей.

В свою очередь низкие зарплаты в здравоохранении вызвали хронический дефицит кадров, который фактически тормозит реализацию государственной политики здравоохранения.

Как заявил Керис, за время после восстановления независимости Латвия потеряла около 800 000 жителей, что составляет почти треть населения страны, и это вызвано "ошибочными, безответственными политическими решениями", в том числе о недостаточном финансировании здравоохранения.

В 2025 году для Министерства здравоохранения предусмотрено 1,9 млрд евро, в том числе финансирование из фондов ЕС составит 8,5 млн евро и будет увеличиваться в соответствии с фактической необходимостью, а для основных функций запланировано 1,903 млрд евро.

На приоритеты Минздрава в следующем году дополнительно планируется выделить 24,9 млн евро. 21,5 млн евро выделено на компенсируемые медикаменты.

Из фондов ЕС для решения вопросов кибербезопасности в здравоохранении запланировано дополнительно 827 тыс. евро, для укрепления потенциала Службы неотложной медицинской помощи - 2,6 млн евро.

Минздрав подал на следующий год запрос о финансировании приоритетных мер в размере 153,27 млн евро. "Эта сумма - уже очень большой компромисс. Это примерно половина тех средств, которые нужны отрасли в соответствии с основными установками общественного здравоохранения на 2021-2027 годы", - отметил Керис.

Премьер-министр Эвика Силиня на заседании совета отметила, что здравоохранению в прошлом году по сравнению с другими отраслями дополнительно было выделено самое крупное финансирование - 275 млн евро, и эта часть финансирования сохранится и в следующие два года.

Керис не согласился с Силиней. "Это было бы очень здорово, если бы эти деньги были добавлены к реальному финансированию отрасли, которое было в конце прошлого года, но, к сожалению, это не так", - заявил глава профсоюза, отметив, что финансирование медицины в конце прошлого года составило около 1,8 млрд евро, а 275 млн евро были добавлены к тому финансированию, которое было в начале года, - примерно 1,6 млрд евро. Таким образом, в реальности отрасль в этом году получила дополнительно 80 млн евро, что фактически позволило удержать ее в пропорции от внутреннего валового продукта примерно на уровне прошлого года.

Кроме того, как подчеркнул Керис, и Еврокомиссия, и ОЭСР указали на необоснованно низкую конкурентоспособность оплаты труда медперсонала в народном хозяйстве.

"Те компенсирующие меры, которые касаются всего народного хозяйства в целом, конкурентоспособность оплаты труда работающих в здравоохранении никоим образом не повысят", - сказал Керис, комментируя общее предстоящее повышение доходов вследствие изменений налоговой политики.