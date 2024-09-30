Отправить на языковую проверку! 2 1639

Политика
Дата публикации: 30.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Отправить на языковую проверку!

В партии "Стабильности!" считают это попыткой расправиться с неудобной русскоязычной оппозицией.

Уже на ближайшем пленарном заседании впервые в новейшей истории будет запущен предусмотренный законом о регламенте работы Сейма механизм языковой проверки депутатов. Представители фракции "Новое Единство" собрали необходимые 20 подписей, чтобы отправить фактически на принудительный экзамен по госязыку депутата "Стабильности!" Ефимия Клементьева. Забавно, что параллельно подписи за отправку Ефимия Клементьева на языковую проверку собирала и фракция "ТБ- Visu Latvijai" - со скрипом и им удалось собрать 20 подписей. Им подсобили депутаты Объединенного списка и независимый депутат Александр Кирштейнс. Заодно на языковую проверку отправят и еще одного депутата от партии "Стабильности!" Виктора Пучку.

"Конечно, эта вся эпопея не столько о языке, сколько о политическом противостоянии. Языковые проверки - это политическое оружие. Против людей, против инакомыслия и против слишком неудобной оппозиции в стране. Но, с другой стороны, это показывает, что раз нас прессуют, то значит воспринимают, как очень серьезную, мощную политическую силу. Силу, которая отстаивает интересы русскоязычного населения. Мы это и не скрываем!" - говорит лидер парламентской фракции "Стабильности!" Алексей Росликов.

Автор - Абик Элкин
Автор - Абик Элкин
