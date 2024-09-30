Размер ВВП Латвии уточнили: в прошлом году он вырос на 1,7%

Дата публикации: 30.09.2024
ФОТО: LETA

В прошлом году внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии, согласно уточненным данным, вырос на 1,7%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,3%, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

ЦСУ пересмотрело также данные о ВВП Латвии за предыдущие годы, проведя их ревизию с 1995 года.

Согласно уточненным данным, например, в 2018 году рост латвийской экономики был выше - 4,3%, в то время как ранее сообщалось о приросте в размере 4%. В 2019 году рост экономики составил 0,7%, а не 0,6%, как сообщалось, а в 2020 году ВВП Латвии, по уточненным данным, снизился на 3,5%.

В 2021 году рост латвийской экономики составил 6,9% (ранее сообщалось о 6,7%), а в 2022 году - 1,8% (ранее сообщалось о 3%).

В статистическом управлении отмечают, что влияние ревизии данных на показатели прироста ВВП составляет от -1,8 процентного пункта в 2009 году до +0,9 процентного пункта в 2005 и 2006 годах. В свою очередь с 2012 по 2021 год влияние ревизии составляет от -0,1 до +0,3 процентного пункта.

