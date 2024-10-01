Гобземс пережил жестокое нападение; фото с травмами политика пугают 1 2479

Дата публикации: 01.10.2024
BB.LV
Гобземс, описывая произошедшее в Instagram, называет не только имя предполагаемого преступника, но и критикует латвийскую полицию и прокуратуру, которая, по его словам, препятствует расследованию этого преступления.

Гобземс также опубликовал фотографию, на которой видны телесные повреждения, полученные во время нападения.

«Летом этого года была совершена попытка причинить мне тяжкие телесные повреждения и убить организованной группой при особо отягчающих обстоятельствах в присутствии несовершеннолетних детей. По счастливому стечению обстоятельств этого не произошло, хотя у меня были телесные повреждения. Все это событие было снято на видео, поскольку произошло в месте, где есть камеры видеонаблюдения.

В настоящее время ведется расследование этого преступления, и подозрение в его заказе падает на председателя совета AS Delfin Group агриса эвертовскиса с маленькой буквы.

В течение этого года на меня были нападения, и в одном из эпизодов, когда в 2.32 ночи побили машину, я узнал в камерах видеонаблюдения того самого миллионера агриса эвертовскиса. Интересно, что он делал посреди ночи возле моего дома и от чего бежал?

Коррумпированная Латвийская государственная полиция и прокуратура и конкретные полицейские и прокуроры мешают расследованию этих преступлений, потому что, очевидно, с деньгами все можно спрятать на время, но обо всех этих преступлениях вы скоро узнаете с фото и видеозаписи. В настоящее время преступления расследуют власти Испании, однако закон предусматривает, что преступления, совершенные гражданами Латвии в Испании, могут расследоваться и в Латвии», - написал Гобземс.

Политик обещает раскрыть больше фактов о произошедшем в ближайшее время.

