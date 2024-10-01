В Сейме поддержали запрет на мобильные телефоны в школах 1 1370

Дата публикации: 01.10.2024
LETA
Изображение к статье: В Сейме поддержали запрет на мобильные телефоны в школах

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке во вторник поддержала поправки к Закону об образовании, которые запрещают ученикам 1-6-х классов пользоваться в школах мобильными телефонами, если это не необходимо для изучения учебного материала.

Депутаты решили, что поправки вступят в силу с 1 февраля 2025 года.

Образовательные учреждения должны будут определить условия и процедуры для использования технических средств в учебном, воспитательном процессе и общении к 31 мая 2025 года.

Запрет может распространяться и на воспитанников дошкольных учреждений.

Предложение внес оппозиционный депутат Чеслав Батня ("Объединенный список"). Его поддержали несколько фракций Сейма, а также Латвийский профсоюз работников образования и науки и Латвийская ассоциация руководителей образования.

Нидерланды, Греция и Италия запретили использование мобильных телефонов на уроках, а Германия обсуждает этот вопрос.

