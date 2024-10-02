Baltijas balss logotype

«Цены вырастут на всё. Абсолютно на всё» - Вейдемане возмущена решением правительства 1

Политика
Дата публикации: 02.10.2024
BB.LV
«Цены вырастут на всё. Абсолютно на всё» - Вейдемане возмущена решением правительства

Публицист Элита Вейдемане жестко раскритиковала грядущее повышение цен на топливо, из-за чего, как утверждает она, цены возрастут буквально на все, а рядовые жители не смогут себе позволить элементарных вещей.

«Ожидается, что изменения в акцизном налоге в следующем году повысят цены на дизельное топливо на 3,2 цента, а на бензин - на 2,7 цента. Это выглядит скромно, потому что, скорее всего, цены на топливо вырастут еще больше. Следовательно, вырастут цены на отопление, еду, вывоз мусора. На всё. Абсолютно на всё.

Похоже, что в будущем на машине смогут ездить только министры и депутаты, жить с отоплением – члены правления и советов госакционеров, поесть смогут чиновники, а остатки разрешат вывозить оставшимся голодранцам. Но зато мы приблизимся к климатической нейтральности. Так вот, зеленые сектанты», - написала она.

Отметим, что в комментариях она ответила на критику по поводу того, что сама выбирала такие власти, указав, что никогда в своей жизни не голосовала за «Новое единство», а когда в коалиции был нацблок, критиковала и их.

Как сообщалось, в следующем году планируется увеличить ставку акцизного налога на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а с 2027 года - повысить акциз на табачные изделия, предусматривают поданные Минфином на согласование поправки к закону об акцизном налоге. Как отмечает Минфин, пересмотр ставок налога необходим, чтобы частично компенсировать снижение поступлений налогов на рабочую силу и увеличить доходы бюджета в условиях, когда необходимо финансирование для обеспечения внешней и внутренней безопасности и других важных мер.

#мнения #цены
15
1

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го октября

    Кундзе ясенс пеньс. Для понятия сего факта, не надо оканчивать мудрёных университетов.

    4
    4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео