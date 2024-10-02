«Цены вырастут на всё. Абсолютно на всё» - Вейдемане возмущена решением правительства

Публицист Элита Вейдемане жестко раскритиковала грядущее повышение цен на топливо, из-за чего, как утверждает она, цены возрастут буквально на все, а рядовые жители не смогут себе позволить элементарных вещей.

«Ожидается, что изменения в акцизном налоге в следующем году повысят цены на дизельное топливо на 3,2 цента, а на бензин - на 2,7 цента. Это выглядит скромно, потому что, скорее всего, цены на топливо вырастут еще больше. Следовательно, вырастут цены на отопление, еду, вывоз мусора. На всё. Абсолютно на всё.

Похоже, что в будущем на машине смогут ездить только министры и депутаты, жить с отоплением – члены правления и советов госакционеров, поесть смогут чиновники, а остатки разрешат вывозить оставшимся голодранцам. Но зато мы приблизимся к климатической нейтральности. Так вот, зеленые сектанты», - написала она.

Dienas citāts

Paredzams, ka izmaiņas akcīzes nodoklī nākamgad palielinās dīzeļdegvielas cenu par 3,2 centiem, savukārt benzīna cenu – par 2,7 centiem. Tas izskatās pieticīgi, jo – visticamāk – degvielas cena palielināsies vairāk. Līdz ar to pieaugs cena par apkuri, pārtiku,… — Elita Veidemane ??❤?? ??Слава Україні! (@elitaveidemane) October 2, 2024

Отметим, что в комментариях она ответила на критику по поводу того, что сама выбирала такие власти, указав, что никогда в своей жизни не голосовала за «Новое единство», а когда в коалиции был нацблок, критиковала и их.

Как сообщалось, в следующем году планируется увеличить ставку акцизного налога на топливо, безалкогольные и алкогольные напитки, а с 2027 года - повысить акциз на табачные изделия, предусматривают поданные Минфином на согласование поправки к закону об акцизном налоге. Как отмечает Минфин, пересмотр ставок налога необходим, чтобы частично компенсировать снижение поступлений налогов на рабочую силу и увеличить доходы бюджета в условиях, когда необходимо финансирование для обеспечения внешней и внутренней безопасности и других важных мер.