Силиня подчеркивает потенциал экономического сотрудничества Латвии и Руанды

Премьер-министр Эвика Силиня на встрече с президентом Руанды Полем Кагаме подчеркнула потенциал экономического сотрудничества Латвии и Руанды, сообщили агентству ЛЕТА представители Государственной канцелярии.

Силиня отметила, что Руанда является одной из самых быстрорастущих экономик в Африке и ценным партнером для Латвии, которая, в свою очередь, заинтересована в укреплении экономического сотрудничества, особенно в сельском хозяйстве и цифровой сфере.

Премьер добавила, что Латвия окажет поддержку росту Руанды, реализуя проекты сотрудничества в целях развития, а также способствуя участию женщин в малом предпринимательстве.

"Несмотря на то, что Латвия и Руанда географически находятся далеко друг от друга, страны многое объединяет - свобода и инклюзивное общество, а также трагические страницы истории. Исторический опыт и Латвии, и Руанды призывает не забывать, на какое зло способны люди. Наша общая обязанность - заботиться о сохранении исторической памяти", - подчеркивает Силиня.

В беседе должностные лица обсудили следующие шаги по укреплению экономического сотрудничества. Сейчас идет заключительный этап утверждения в должности почетного консула Латвии в Руанде. Кроме того, в сотрудничестве с почетным консулом в Руанде запланирован визит латвийских предпринимателей.

Премьер-министр в ходе беседы также поблагодарила Руанду за поддержку Украины, подчеркнув, что Украине необходим справедливый мир, основанный на соблюдении принципа территориальной целостности страны.