Депутатов заставят сдать экзамен: Сейм принял беспрецедентное решение

Итак, сегодня действительно начался своего рода исторический процесс — впервые с момента принятия (в 2011 году) была задействована статья 131.2, первая часть, Закона о регламенте работы Сейма, которая определяет механизм проверки владения депутатом латышским языком.

Подчеркнем, что Закон о выборах в Сейм не обязывает кандидата в депутаты подтверждать владение латышским с помощью аплиецибы, то есть удостоверения о владении госязыком на определенную категорию, или предоставлять свидетельство об образовании с результатом централизованного экзамена по госязыку или где сказано, что среднее или высшее образование получено на госязыке. От кандидата в депутаты требуется лишь собственная оценка владения латышским.

Таким образом, кандидаты в депутаты с родным латышским языком так и отмечают в анкете о владении латышским — "родной язык", остальные же обычно пишут "отлично", "свободно", "хорошо"…

Так или иначе, но если у депутатов появляются подозрения в том, что у кого–то из их коллег проблемы с госязыком, то можно запустить упомянутую процедуру принудительной проверки парламентария на владение латышским.

И вот сегодня эта процедура была запущена — для этого было собрано, как предусмотрено законом, не менее 20 депутатских подписей. На языковую проверку решено отправить двух депутатов фракции "Стабильности!" — Виктора Пучку и Ефимия Клементьева.

Правда, экзамен на владение латышским в Центре содержания образования этим депутатам нужно будет сдавать не сразу, а после определенной процедуры — сперва "языковое дело" этих двух депутатов будет заслушано на закрытом заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, которое должно состояться 23 октября. На нем, кроме потенциальных экзаменуемых, будет находиться и представитель Центра госязыка.

По итогам заседания комиссия наверняка попросит Сейм уже отправить депутатов на языковую проверку, которую они должны будут пройти в течение следующих пяти месяцев. В случае, если депутатам не удастся подтвердить свои знания латышского на высшую категорию, то Сейм проголосует за лишение их депутатских полномочий.